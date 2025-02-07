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В Украине оформили первую таможенную декларацию на экспорт биометана по трубопроводу в Европу

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

2 хв читання

В Украине с 2012 года устанавливают биогазовые установки для переработки силоса кукурузы, свекловичного жома, куриного помета /Getty Images

В Украине с 2012 года устанавливают биогазовые установки для переработки силоса кукурузы, свекловичного жома, куриного помета Фото Getty Images

Энергетическая таможня 6 февраля оформила первую декларацию на экспорт биометана в Европу через газотранспортную систему. Это стало возможным после двух лет работы над изменениями в законодательстве, говорится в сообщении Энерготаможни.

Подробности

  • Ведомство назвало это «историческим событием» для энергетики Украины и «прорывом на пути к энергетической независимости и европейской интеграции».
  • Трубопроводный экспорт биометана открывает перспективы для поставок экологически чистого газа в Европу и будет способствовать развитию агросектора и инвестициям в сфере биоэнергетики, отметила Энерготаможня.
  • «Украина обладает огромным потенциалом для производства биометана и может быть важным поставщиком зеленой энергии на европейском рынке», – говорится в сообщении.

Контекст

Биометан – это экологически чистое топливо, которое может заменить природный газ и снизить выбросы CO2. Производить биометан может любая биогазовая станция. Для этого следует установить специальный модуль, который очищает биогаз от CO2 и других примесей, увеличивая концентрацию метана до 95–98%.

Компания «Галс Агро» решила реализовать первый пилотный биометановый проект в 2021 году, рассказывал Forbes Ukraine Сергей Кравчук, гендиректор агрохолдинга. Для этого компания переоборудовала один из четырех биогазовых заводов установкой голландской компании Bright Renevables, которая очищает биогаз от CO2 и других примесей, увеличивая концентрацию метана до 95–98%.

В Украине с 2012 года устанавливают биогазовые установки для переработки силоса кукурузы, свекловичного жома, куриного помета, отходов крахмального производства для производства электричества. Общая мощность этих заводов – около 140 МВт, говорит глава Биоэнергетической ассоциации Георгий Гелетуха.

Они продают электричество по зеленому тарифу 12,39 евроцента за 1 кВт·ч. С началом полномасштабной войны «Гарпок» выплачивал только 40% тарифа по довоенному курсу. Биогазовые заводы нуждаются в закупаемом сырье, поэтому для отрасли очень важна стабильность выплат зеленого тарифа, объясняет Кравчук из «Галс Агро».

В поиске более выгодной бизнес-модели владельцы биогазовых заводов говорили, что хотят установить оборудование по производству биометана на экспорт. Почему не произошло бума, читайте в материале Forbes Ukraine.

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