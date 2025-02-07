Україна здійснила першу поставку біометану трубопроводом до Європи. Міненерго розкрило подробиці

Енергетична митниця 6 лютого оформила першу декларацію на експорт біометану до Європи через газотранспортну систему. Це стало можливим після двох років роботи над змінами в законодавстві, йдеться у повідомленні Енергомитниці. Доповнено. Обсяг першої партії українського біометану в ЄС склав 67 000 кубометрів, уточнила пресслужба Міненерго. Експорт здійснив український виробник біометану.

Деталі

Відомство назвало це «історичною подією» для енергетики України та «проривом на шляху до енергетичної незалежності та європейської інтеграції».

Трубопровідний експорт біометану відкриває перспективи для постачання екологічно чистого газу до Європи і сприятиме розвитку агросектору й інвестиціям у сфері біоенергетики, зазначила Енергомитниця.

«Україна має величезний потенціал для виробництва біометану та може бути важливим постачальником зеленої енергії на європейському ринку», – йдеться у повідомленні.

Доповнено. Українські виробники можуть експортувати біометан до країн ЄС через українську ГТС, приєднуючи біометанові установки як до газотранспортної, так і до газорозподільних мереж, пояснило Міненерго.

Українські виробники можуть експортувати біометан до країн ЄС через українську ГТС, приєднуючи біометанові установки як до газотранспортної, так і до газорозподільних мереж, пояснило Міненерго. Умови та тарифи приєднання і транспортування газотранспортною системою для виробників біометану є аналогічними до умов для видобувників природного газу.

Для функціонування ринку біометану схвалений Порядок митного оформлення експорту українського біометану згідно з наказом Мінфіну № 380, який набув чинності у вересні 2024 року.

Середня ціна біометану при експорті в Європу може складати приблизно €900 за 1000 кубометрів, повідомив голова правління Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха. За його словами, ціна ресурсу дуже залежить від сировини і сектору, в який він продається, пише «Інтерфакс-Україна».

Контекст

Біометан – це екологічно чисте паливо, яке може замінити природний газ і зменшити викиди CO2. Цей газ може використовуватися для опалення, виробництва е/е, як пальне для транспорту. Біогаз можна інтегрувати в газову інфраструктуру без додаткових витрат на нові мережі, що робить біометан доступним для широкого використання.

Виробляти біометан може кожна біогазова станція. Для цього треба встановити спеціальний модуль, який очищає біогаз від CO2 та інших домішок, збільшуючи концентрацію метану до 95–98%.

Компанія «Галс Агро» вирішила втілити перший пілотний біометановий проєкт у 2021 році, розповідав Forbes Ukraine Сергій Кравчук, гендиректор агрохолдингу. Для цього компанія переобладнала один зі своїх чотирьох біогазових заводів установкою голландської компанії Bright Renevables, яка очищує біогаз від CO2 та інших домішок, збільшуючи концентрацію метану до 95–98%.

В Україні з 2012 року встановлюють біогазові установки для переробки силоса кукурудзи, бурякового жома, курячого посліду, відходів крохмального виробництва для виробництва електрики. Загальна потужність цих заводів – близько 140 МВт, каже голова Біоенергетичної асоціації Георгій Гелетуха.

Вони продають електрику за зеленим тарифом 12,39 євроцента за 1 кВт⋅год. З початком повномасштабної війни «Гарпок» виплачував тільки 40% тарифу за довоєнним курсом. Біогазові заводи потребують сировини, яку треба закуповувати, тому для галузі дуже важлива стабільність виплат зеленого тарифу, пояснює Кравчук з «Галс Агро».

У пошуку більш вигідної бізнес-моделі власники біогазових заводів говорили, що хочуть встановити обладнання з виробницва біометану на експорт. Чому не сталося буму, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.