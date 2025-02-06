В Украине будет введена обязательная сертификация для психологов и психотерапевтов. Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №12030, регулирующий систему охраны психического здоровья. Об этом стало известно из данных в карточке законопроекта.

Подробности

Нововведения обязывают психологов и психотерапевтов пройти сертификацию: психологов – через Национальную комиссию, а психотерапевтов – через саморегулирующиеся организации с международным признанием. Это гарантирует пациентам доступ к квалифицированным специалистам.

Предусмотрено создание Национальной комиссии по психическому здоровью под управлением Кабинета Министров Украины. Она будет координировать государственную политику, сотрудничество с профессиональными ассоциациями и общественными организациями.

Документ способствует развитию саморегулирования в этой сфере: профессиональные ассоциации смогут получать статус саморегулирующихся организаций.

Законопроект предусматривает создание государственных программ поддержки психического здоровья, в том числе для детей, молодежи, военных и внутренне перемещенных лиц. Впервые в украинском законодательстве будут внедрены официальные термины в этой сфере.

Контекст

15 января Верховная Рада приняла закон №12030 о системе охраны психического здоровья в Украине, поддержали его 233 депутата. Перед вторым чтением в документ внесли изменения в резонансные пункты, которые вызвали беспокойство среди психотерапевтов.

Инициатор законопроекта Лада Булах в комментарии «Суспильному» заявила, что при создании документа привлекли профессиональное сообщество и международных экспертов. На форуме по ментальному здоровью провели Национальные консультации, где обсудили ключевые блоки проекта, включая Национальную комиссию, сертификацию специалистов и психосоциальную поддержку.