В Україні запровадять обов’язкову сертифікацію для психологів і психотерапевтів. Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12030, що регулює систему охорони психічного здоровʼя. Про це стало відомо з даних у картці законопроєкту.

Деталі

Нововведення зобовʼязують психологів і психотерапевтів пройти сертифікацію: психологів – через Національну комісію, а психотерапевтів – через саморегулівні організації з міжнародним визнанням. Це гарантуватиме пацієнтам доступ до кваліфікованих спеціалістів.

Передбачено створення Національної комісії з питань психічного здоров’я під управлінням Кабінету Міністрів України. Вона координуватиме державну політику, співпрацю з професійними асоціаціями та громадськими організаціями.

Документ сприяє розвитку саморегулювання в цій сфері: професійні асоціації зможуть отримувати статус саморегулівних організацій.

Законопроєкт передбачає створення державних програм підтримки психічного здоров’я, зокрема для дітей, молоді, військових і внутрішньо переміщених осіб. Вперше в українському законодавстві буде впроваджено офіційні терміни у цій сфері.

Контекст

15 січня Верховна Рада ухвалила закон №12030 про систему охорони психічного здоровʼя в Україні, підтримали його 233 депутати. Перед другим читанням до документа внесли зміни в резонансні пункти, які викликали занепокоєння серед психотерапевтів.

Ініціаторка законопроєкту Лада Булах у коментарі «Суспільному» заявила, що під час створення документа залучили професійну спільноту та міжнародних експертів. На форумі з ментального здоровʼя провели Національні консультації, де обговорили ключові блоки проєкту, включно з Національною комісією, сертифікацією фахівців і психосоціальною підтримкою.