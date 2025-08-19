Украина впервые интегрировала искусственный интеллект (ИИ) в государственные услуги. Система «єДозвіл» теперь автоматически проверяет документы при оформлении ветеринарных лицензий, что должно сократить бюрократию и ускорить принятие решений. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Подробности

«єДозвіл» – государственная платформа для обработки заявлений на получение и изменение лицензий и разрешений. Она работает через портал «Дія»: предприниматель подает заявку онлайн, а система автоматически проверяет документы и передает результат государственным экспертам.

Новый ИИ-модуль анализирует наличие всех необходимых данных и выявляет ошибки или несоответствия. Это позволяет уменьшить количество отказов и дает возможность специалистам сосредоточиться на сложных случаях, говорится в сообщении.

Чиновники отмечают, что технология ускорит взаимодействие бизнеса с государством. «Мы строим не просто цифровую бюрократию, а новую логику услуг», – заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Министр экономики Алексей Соболев добавил, что ИИ снимает с экспертов рутинную работу, а для бизнеса это означает более быстрый старт и меньше препятствий.

Разработчики столкнулись с рядом вызовов: документы часто имеют разное качество, включая рукописные записи, а реальные данные нельзя использовать для обучения моделей. Для решения этих проблем использовались открытые модели, синтетические данные и адаптивные алгоритмы, оптимизированные для государственного сектора.

Контекст

Запуск модуля в сфере ветеринарных лицензий – только первый шаг. На основе его работы планируется масштабировать систему на другие направления лицензирования и разрешительных процедур.

Над разработкой работала команда Минэкономики, которая отвечала за логику процессов и интеграцию ИИ. Минцифры создало интерфейс в «Дії». Финансирование обеспечил ЕС в рамках проекта EU4DigitalUA. К работе также были привлечены Google DeepMind и Офис эффективного регулирования BRDO.