Україна вперше інтегрувала штучний інтелект (ШІ) у державні послуги. Система «єДозвіл» тепер автоматично перевіряє документи при оформленні ветеринарних ліцензій, що має скоротити бюрократію та прискорити ухвалення рішень. Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Деталі

«єДозвіл» – державна платформа для обробки заяв на отримання та зміну ліцензій і дозволів. Вона працює через портал «Дія»: підприємець подає заявку онлайн, а система автоматично перевіряє документи й передає результат державним експертам.

Новий ШІ-модуль аналізує наявність усіх необхідних даних і виявляє помилки або невідповідності. Це дозволяє зменшити кількість відмов і дає спеціалістам змогу зосередитися на складних випадках, йдеться у повідомленні.

Урядовці наголошують, що технологія пришвидшить взаємодію бізнесу з державою. «Ми будуємо не просто цифрову бюрократію, а нову логіку послуг», – заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Міністр економіки Олексій Соболев додав, що ШІ знімає з експертів рутинну роботу, а для бізнесу це означає швидший старт і менше перепон.

Розробники стикнулися з низкою викликів: документи часто мають різну якість, включно з рукописними записами, а реальні дані не можна використовувати для навчання моделей. Для вирішення цих проблем застосували відкриті моделі, синтетичні дані та адаптивні алгоритми, оптимізовані для державного сектору.

Контекст

Запуск модуля у сфері ветеринарних ліцензій – лише перший крок. На основі його роботи планують масштабувати систему на інші напрями ліцензування та дозвільних процедур.

Над розробкою працювала команда Мінекономіки, яка відповідала за логіку процесів та інтеграцію ШІ. Мінцифри створило інтерфейс у «Дії». Фінансування забезпечив ЄС у межах проєкту EU4DigitalUA. До роботи також були залучені Google DeepMind і Офіс ефективного регулювання BRDO.