В Ужгороде в 2026 году появится ритейл-парк площадью 3500 кв. м с магазинами и спортивными площадками

В Ужгороде началось строительство ритейл-парка на трассе Киев–Чоп. Его хотят открыть уже летом 2026 года. Об этом сообщила 9 декабря консалтинговая компания Retail & Development Advisor (RDA), которая является эксклюзивным брокером торгового объекта.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Детали
- В первой очереди построят сам парк площадью 3500 кв. м, спортивную зону с футбольными и падл-площадками. Вторая очередь строительства предусматривает возведение вспомогательных помещений.
- В мае следующего года арендные площади хотят передать под адаптацию торговых операторов. «Официальное открытие парка запланировано на август 2026-го», – рассказал генеральный директор RDA Андрей Лотоцкий.
- Ритейл-парк построят на объездной дороге города – на трассе международного значения Киев–Чоп. Брокер отмечает, что локация имеет удобную транспортную развязку и высокий трафик – около 45 000 авто в сутки и парковку на 120 автомобилей.
- Компания RDA уже начала процесс брокериджа торгового объекта. Предполагается, что среди арендаторов ритейл-парка будут магазины товаров для дома, спортивной одежды и обуви, а также fashion-операторы.
Контекст
Компания RDA ранее сообщала о запуске ритейл-парка в другом городе Закарпатской области – Мукачево. В середине ноября там начал работу торговый объект площадью более 8600 кв. м с магазинами Sinsay, Waikiki, Сomfy, Megasport и других торговых операторов.
Retail & Development Advisor – украинская консалтинговая компания, предоставляющая полный комплекс услуг в сфере торговой, офисной и логистической недвижимости. Имеет опыт успешного сотрудничества с международными и отечественными операторами, такими как: Yves Rocher, Metro, New Yorker, LC Waikiki, Adidas, JYSK, Colin's, Vodafone, Terranova, Crocs, Miniso, EVA, «Алло», «КОЛО», Rozetka, «Укрзолото», «Золотий Вік», Prostor, «Люксоптика», Eldorado, Intertop и другими.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.