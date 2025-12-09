В Ужгороде в 2026 году появится ритейл-парк площадью 3500 кв. м с магазинами и спортивными площадками

В Ужгороде началось строительство ритейл-парка на трассе Киев–Чоп. Его хотят открыть уже летом 2026 года. Об этом сообщила 9 декабря консалтинговая компания Retail & Development Advisor (RDA), которая является эксклюзивным брокером торгового объекта.

Детали

В первой очереди построят сам парк площадью 3500 кв. м, спортивную зону с футбольными и падл-площадками . Вторая очередь строительства предусматривает возведение вспомогательных помещений.

. Вторая очередь строительства предусматривает возведение вспомогательных помещений. В мае следующего года арендные площади хотят передать под адаптацию торговых операторов. «Официальное открытие парка запланировано на август 2026-го», – рассказал генеральный директор RDA Андрей Лотоцкий.

Ритейл-парк построят на объездной дороге города – на трассе международного значения Киев–Чоп. Брокер отмечает, что локация имеет удобную транспортную развязку и высокий трафик – около 45 000 авто в сутки и парковку на 120 автомобилей.

Компания RDA уже начала процесс брокериджа торгового объекта. Предполагается, что среди арендаторов ритейл-парка будут магазины товаров для дома, спортивной одежды и обуви, а также fashion-операторы.

Контекст

Компания RDA ранее сообщала о запуске ритейл-парка в другом городе Закарпатской области – Мукачево. В середине ноября там начал работу торговый объект площадью более 8600 кв. м с магазинами Sinsay, Waikiki, Сomfy, Megasport и других торговых операторов.

Retail & Development Advisor – украинская консалтинговая компания, предоставляющая полный комплекс услуг в сфере торговой, офисной и логистической недвижимости. Имеет опыт успешного сотрудничества с международными и отечественными операторами, такими как: Yves Rocher, Metro, New Yorker, LC Waikiki, Adidas, JYSK, Colin's, Vodafone, Terranova, Crocs, Miniso, EVA, «Алло», «КОЛО», Rozetka, «Укрзолото», «Золотий Вік», Prostor, «Люксоптика», Eldorado, Intertop и другими.