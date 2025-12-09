В Ужгороді у 2026 році зʼявиться ритейл-парк площею 3500 кв. м із магазинами та спортивними майданчиками

В Ужгороді розпочалося будівництво ритейл-парку на трасі Київ–Чоп. Його хочуть відкрити вже на літо 2026 року. Про це повідомила 9 грудня консалтингова компанія Retail & Development Advisor (RDA), що є ексклюзивним брокером торгового обʼєкту.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- У першій черзі збудують сам парк площею 3500 кв. м, спортивну зону з футбольними та падл-майданчиками. Друга черга будівництва передбачає зведення допоміжних приміщень.
- У травні наступного року орендні площі хочуть передати під адаптацію торгових операторів. «Офіційне відкриття парку заплановане на серпень 2026-го», – розповів генеральний директор RDA Андрій Лотоцький.
- Ритейл-парк збудують на обʼїзній дорозі міста – на трасі міжнародного значення Київ–Чоп. Брокер зазначає, що локація має зручну транспортну розв’язку та високий трафік – близько 45 000 авто на добу і парковку на 120 автомобілів.
- Компанія RDA вже розпочала процес брокериджу торгового обʼєкту. Передбачається, що серед орендарів ритейл-парку будуть магазини товарів для дому, спортивного одягу та взуття, а також fashion-оператори.
Контекст
Компанія RDA раніше повідомляла про запуск ритейл-парку в іншому місті Закарпатської області – Мукачеві. В середині листопада там розпочав роботу торговий об’єкт площею понад 8600 кв. м із магазинами Sinsay, Waikiki, Сomfy, Megasport та інших торгових операторів.
Retail & Development Advisor – українська консалтингова компанія, що надає повний комплекс послуг у сфері торговельної, офісної та логістичної нерухомості. Має досвід успішної співпраці з міжнародними та вітчизняними операторами, такими як: Yves Rocher, Metro, New Yorker, LC Waikiki, Adidas, JYSK, Colin’s, Vodafone, Terranova, Crocs, Miniso, EVA, «Алло», «КОЛО», Rozetka, «Укрзолото», «Золотий Вік», Prostor, «Люксоптика», Eldorado, Intertop та іншими.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.