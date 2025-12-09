В Ужгороді розпочалося будівництво ритейл-парку на трасі Київ–Чоп. Його хочуть відкрити вже на літо 2026 року. Про це повідомила 9 грудня консалтингова компанія Retail & Development Advisor (RDA), що є ексклюзивним брокером торгового обʼєкту.

Деталі

У першій черзі збудують сам парк площею 3500 кв. м, спортивну зону з футбольними та падл-майданчиками . Друга черга будівництва передбачає зведення допоміжних приміщень.

. Друга черга будівництва передбачає зведення допоміжних приміщень. У травні наступного року орендні площі хочуть передати під адаптацію торгових операторів. «Офіційне відкриття парку заплановане на серпень 2026-го», – розповів генеральний директор RDA Андрій Лотоцький.

Ритейл-парк збудують на обʼїзній дорозі міста – на трасі міжнародного значення Київ–Чоп. Брокер зазначає, що локація має зручну транспортну розв’язку та високий трафік – близько 45 000 авто на добу і парковку на 120 автомобілів.

Компанія RDA вже розпочала процес брокериджу торгового обʼєкту. Передбачається, що серед орендарів ритейл-парку будуть магазини товарів для дому, спортивного одягу та взуття, а також fashion-оператори.

Популярне Категорія Рейтинги Дата 26 листопада 25 найкращих CEO України 2025

В Ужгороді у 2026 році зʼявиться ритейл-парк площею 3500 кв. м із магазинами та спортивними майданчиками В Ужгороді у 2026 році зʼявиться ритейл-парк площею 3500 кв. м із магазинами та спортивними майданчиками В Ужгороді у 2026 році зʼявиться ритейл-парк площею 3500 кв. м із магазинами та спортивними майданчиками В Ужгороді у 2026 році зʼявиться ритейл-парк площею 3500 кв. м із магазинами та спортивними майданчиками Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

Компанія RDA раніше повідомляла про запуск ритейл-парку в іншому місті Закарпатської області – Мукачеві. В середині листопада там розпочав роботу торговий об’єкт площею понад 8600 кв. м із магазинами Sinsay, Waikiki, Сomfy, Megasport та інших торгових операторів.

Retail & Development Advisor – українська консалтингова компанія, що надає повний комплекс послуг у сфері торговельної, офісної та логістичної нерухомості. Має досвід успішної співпраці з міжнародними та вітчизняними операторами, такими як: Yves Rocher, Metro, New Yorker, LC Waikiki, Adidas, JYSK, Colin’s, Vodafone, Terranova, Crocs, Miniso, EVA, «Алло», «КОЛО», Rozetka, «Укрзолото», «Золотий Вік», Prostor, «Люксоптика», Eldorado, Intertop та іншими.