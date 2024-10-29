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Верховная Рада проголосовала за увольнение генпрокурора Андрея Костина

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Верховная Рада 29 октября согласовала увольнение Андрея Костина с должности генерального прокурора Украины. Об этом сообщил народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк.

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Подробности

  • Увольнение Костина с должности поддержали 255 народных депутатов.
  • Накануне президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект постановления об увольнении Костина.
  • Парламент может принять решение об увольнении генпрокурора по представлению президента Украины на основании представления Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров или Высшего совета правосудия. Другие основания, предусмотренные законом: истечение срока полномочий, утрата доверия, нарушение присяги и т.д.

Контекст

Зеленский 22 октября провел заседание СНБО, на котором рассматривалась ситуация с МСЭК и злоупотреблениями должностными лицами при получении инвалидности. По результатам заседания, президент издал указ и поручил премьер-министру решить проблему на уровне центральных органов исполнительной власти.

После заседания СНБО 22 октября генпрокурор Андрей Костин подал в отставку. Он отметил, что на заседании рассматривалась «безнравственная ситуация с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов».

Генпрокурор считает правильной позицию президента, что должны быть отменены все неправомерные решения о предоставлении инвалидностей, пенсионных и других начислений, введены четкие законодательные и организационные изменения и персональная ответственность.

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