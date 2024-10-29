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Верховна Рада проголосувала за звільнення генпрокурора Андрія Костіна

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Верховна Рада 29 жовтня погодила звільнення Андрія Костіна з посади генерального прокурора України. Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

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Деталі 

  • Звільнення Костіна з посади підтримали 255 народних депутатів.
  • Напередодні президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкт постанови про звільнення Костіна.
  • Парламент може ухвалити рішення про звільнення генпрокурора за поданням президента України, на підставі подання Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів або Вищої ради правосуддя. Інші підстави, передбачені законом: закінчення строку повноважень, втрата довіри, порушення присяги тощо.

Контекст

Зеленський 22 жовтня провів засідання РНБО, на якому розглядалася ситуація з МСЕК і зловживаннями посадовими особами при отриманні інвалідності. За результатами засідання президент видав указ і доручив премʼєр-міністру розв’язати проблему на рівні центральних органів виконавчої влади.

Після засідання РНБО 22 жовтня генпрокурор Андрій Костін подав у відставку. Він зазначив, що на засіданні розглядалася «аморальна ситуація з фальшивими інвалідностями посадових осіб державних органів». 

Генпрокурор вважає правильною позицію президента, що мають бути скасовані всі неправомірні рішення про надання інвалідностей, пенсійних та інших нарахувань, впроваджені чіткі законодавчі та організаційні зміни й персональна відповідальність. 

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