Генпрокурор Андрей Костин подал в отставку после заседания СНБО

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подал в отставку после заседания СНБО во вторник, 22 октября. Об этом он сообщил у себя в телеграмм-канале.

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Костин отметил, что на заседании СНБО рассматривалась «безнравственная ситуация с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов». «Многие позорные факты злоупотреблений установлены и в системе органов прокуратуры Украины», – добавил он.

Генпрокурор считает правильной позицию президента, что должны быть отменены все неправомерные решения о предоставлении инвалидностей, пенсионных и других начислений, введены четкие законодательные и организационные изменения и персональная ответственность.

«Я благодарен президенту Украины и Верховной Раде Украины за доверие. Но в данной ситуации считаю правильным заявить об увольнении с должности генерального прокурора», – написал Костин.

Президент Владимир Зеленский 22 октября провел заседание СНБО, на котором рассматривалась ситуация с МСЭК и злоупотреблениями должностными лицами при получении инвалидности. По результатам заседания президент издал указ и поручил премьер-министру решить проблему на уровне центральных органов исполнительной власти.

Контекст

В начале октября руководителя Хмельницкой МСЭК Татьяну Крупу и ее сына – начальника областного Пенсионного фонда Александра Крупу – разоблачили на незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли только наличными почти $6 млн.

ГБР выявило $100 000, ряд поддельных медицинских документов, списки уклоняющихся от мобилизации с фамилиями и фиктивными диагнозами в рабочем кабинете руководителя МСЭК.

В частности, у должностных лиц работники ГБР обнаружили почти $5,2 млн, €300 000, более 5 млн грн.

7 октября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения руководителю Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяне Крупе. Ее отправили под стражу на 60 суток (до 3 декабря) с возможностью внесения залога в размере более 500 млн грн.

Позже стало известно, что более 50 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Алексеем Олейником оформили инвалидность, вероятно, через коррупционную схему Татьяны Крупы в МСЭК. Об этом сообщал журналист Юрий Бутусов после расследования.

Впоследствии генеральный прокурор подписал приказ о проведении служебного расследования в связи с распространением информации о получении групп инвалидности 50 прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры.