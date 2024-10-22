МСЭК и инвалидность прокуроров. Зеленский издал указ и анонсировал кадровые решения после заседания СНБО

Президент Владимир Зеленский провел заседание СНБО, на котором рассматривалась ситуация с МСЭК и злоупотреблениями должностными лицами при получении инвалидности, говорится в сообщении на странице Facebook президента. Нужны кадровые решения и «политическая ответственность» генпрокурора, заявил Зеленский.

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Президент заслушал доклады главы СБУ Василия Малюка и министра внутренних дел Игоря Клименко о проверках и расследованиях уголовных правонарушений. Зеленский отметил, что установлены многие факты нарушений и «очевидно фальшивых инвалидностей должностных лиц».

Докладывали премьер-министр Денис Шмыгаль, министр здравоохранения Виктор Ляшко и министр социальной политики Оксана Жолнович по поводу шагов, которые должны быть сделаны на правительственном уровне. Отдельно СНБО рассмотрел ситуацию в системе органов прокуратуры. Докладывал генеральный прокурор Андрей Костин, говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что утвердил указом перечень решений СНБО, «которые вернут справедливость».

Речь идет, в частности, о цифровизации процессов прохождения всех этапов медико-социальных экспертных комиссий, проверке деклараций членов МСЭК, проверке и пересмотре необоснованных решений об инвалидности должностных лиц и аудите соответствующих пенсионных начислений, законодательных изменениях для неотложного реформирования системы медико-социальной экспертизы в Украине, а также о пересмотре системы и механизма начислений пенсионных выплат должностным лицам государственных органов.

Ключевая цитата

«Считаю, что ответственность за ситуацию сейчас должна быть персональная. Поручил премьер-министру решить проблему на уровне центральных органов исполнительной власти, в том числе соответствующих министерств. Требуются кадровые решения. Также должна быть и политическая ответственность генерального прокурора за ситуацию в органах прокуратуры Украины», – заявил президент Владимир Зеленский.

Контекст

В начале октября руководителя Хмельницкой МСЭК Татьяну Крупу и ее сына – начальника областного Пенсионного фонда Александра Крупу – разоблачили на незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли только наличными почти $6 млн.

ГБР выявило $100 000, ряд поддельных медицинских документов, списки уклоняющихся от мобилизации с фамилиями и фиктивными диагнозами в рабочем кабинете руководителя МСЭК.

В частности, у должностных лиц работники ГБР обнаружили почти $5,2 млн, €300 000, более 5 млн грн.

7 октября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения для руководителя Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы. Ее отправили под стражу на 60 суток (до 3 декабря) с возможностью внесения залога в размере более 500 млн грн.

Позже стало известно, что более 50 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Алексеем Олейником оформили инвалидность, вероятно, через коррупционную схему Татьяны Крупы в МСЭК. Об этом сообщал журналист Юрий Бутусов после расследования.

Впоследствии генеральный прокурор подписал приказ о проведении служебного расследования в связи с распространением информации о получении групп инвалидности 50 прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры.