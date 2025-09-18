Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Верховная Рада упростила ввоз транспорта и оборудования для гуманитарных нужд

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Верховная Рада поддержала в целом законопроект №12010, предполагающий упрощение процедур ввоза транспорта и оборудования во время военного положения. Об этом говорится на странице законопроекта на сайте ВР.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • Транспортные средства, ввозимые общественными объединениями, благотворительными фондами и аккредитованными в Украине подразделениями иностранных неправительственных организаций, будут признаваться гуманитарной помощью.
  • Порядок ввоза таких транспортных средств должен определить Кабинет Министров.
  • В условиях войны в Украину поступает значительный объем гуманитарной и благотворительной помощи от отечественных и международных доноров. Принятый закон призван обеспечить более простой механизм ввоза транспорта для гуманитарных нужд, медицинской эвакуации, поддержки критической инфраструктуры и мер, направленных на повышение обороноспособности, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Контекст

С момента введения военного положения украинские таможни составили 1339 протоколов о нарушении правил ввоза гуманитарной помощи. В 708 случаях получателями грузов были воинские части.

В правоохранительные органы также передано 920 сообщений о возможных преступлениях по статьям 190, 358 и 201-2 Уголовного кодекса, из которых 650 касались помощи для Вооруженных сил. Общая стоимость выявленных нарушений – 548,2 млн грн. По решениям судов наложено штрафов и конфисковано имущества на 325 млн грн.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні