Верховная Рада поддержала в целом законопроект №12010, предполагающий упрощение процедур ввоза транспорта и оборудования во время военного положения. Об этом говорится на странице законопроекта на сайте ВР.

Подробности

Транспортные средства, ввозимые общественными объединениями, благотворительными фондами и аккредитованными в Украине подразделениями иностранных неправительственных организаций, будут признаваться гуманитарной помощью.

Порядок ввоза таких транспортных средств должен определить Кабинет Министров.

В условиях войны в Украину поступает значительный объем гуманитарной и благотворительной помощи от отечественных и международных доноров. Принятый закон призван обеспечить более простой механизм ввоза транспорта для гуманитарных нужд, медицинской эвакуации, поддержки критической инфраструктуры и мер, направленных на повышение обороноспособности, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Контекст

С момента введения военного положения украинские таможни составили 1339 протоколов о нарушении правил ввоза гуманитарной помощи. В 708 случаях получателями грузов были воинские части.

В правоохранительные органы также передано 920 сообщений о возможных преступлениях по статьям 190, 358 и 201-2 Уголовного кодекса, из которых 650 касались помощи для Вооруженных сил. Общая стоимость выявленных нарушений – 548,2 млн грн. По решениям судов наложено штрафов и конфисковано имущества на 325 млн грн.