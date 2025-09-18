Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №12010, що передбачає спрощення процедур ввезення транспорту та обладнання під час воєнного стану. Про це йдеться на сторінці законопроєкту на сайті ВР.

Деталі

Транспортні засоби, які ввозять громадські об’єднання, благодійні фонди та акредитовані в Україні підрозділи іноземних неурядових організацій, визнаватимуться гуманітарною допомогою.

Порядок ввезення таких транспортних засобів має визначити Кабінет міністрів.

В умовах війни в Україну надходить значний обсяг гуманітарної та благодійної допомоги від вітчизняних і міжнародних донорів. Ухвалений закон покликаний забезпечити простіший механізм ввезення транспорту для гуманітарних потреб, медичної евакуації, підтримки критичної інфраструктури та заходів, спрямованих на підвищення обороноздатності, йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Контекст

З моменту запровадження воєнного стану українські митниці склали 1339 протоколів про порушення правил ввезення гуманітарної допомоги. У 708 випадках отримувачами вантажів були військові частини.

До правоохоронних органів також передано 920 повідомлень про можливі злочини за статтями 190, 358 та 201-2 Кримінального кодексу, з яких 650 стосувалися допомоги для Збройних сил. Загальна вартість виявлених порушень становила 548,2 млн грн. За рішеннями судів накладено штрафи й конфісковано майна на 325 млн грн.