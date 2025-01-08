Верховная Рада приняла закон о возобновлении мониторинга выбросов парниковых газов. Как это повлияет на бизнес

Верховная Рада 8 января приняла законопроект №12131, возобновляющий обязательную систему мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов в Украине. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Подробности
- Законопроект поддержали 298 депутатов. Цель закона – выполнение обязательств Украины в рамках Ukraine Facility и обретение членства в Евросоюзе, говорится в пояснительной записке законопроекта.
- Согласно новым требованиям, предприятия, осуществляющие выбросы парниковых газов, снова будут обязаны представлять отчеты о своих выбросах. Система мониторинга и отчетности была введена в Украине с 2021 года, но из-за военного положения стала добровольной. Возобновление обязательной системы позволит Украине осуществить первый шаг к созданию системы торговли квотами на выбросы парниковых газов.
- Предприятия, превышающие лимиты выбросов, будут вынуждены предоставлять отчеты о своих выбросах в соответствии с требованиями законопроекта.
- После внедрения системы торговли квотами компании, превышающие нормы выбросов, могут быть обязаны покупать квоты или уплачивать штрафы.
Контекст
7 ноября 2024 г. Комитет по вопросам экологической политики поддержал законопроект о возобновлении обязательного мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов, говорится на сайте комитета. Во время военного положения отчетность в рамках этой системы стала добровольной, но теперь предлагается вернуть ее обязательность.
Законопроект предусматривает сбор верифицированных данных для перехода к системе торговли квотами на выбросы, что считается эффективным механизмом для сокращения выбросов. В то же время он не распространяется на учреждения, которые не контролируются, разрушены или находятся на оккупированных территориях либо приостановили свою деятельность.
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