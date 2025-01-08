Верховна Рада ухвалила закон про відновлення моніторингу викидів парникових газів. Як це вплине на бізнес

Верховна Рада 8 січня ухвалила законопроєкт №12131, який відновлює обов’язкову систему моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів в Україні. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Деталі

Законопроєкт підтримали 298 депутатів. Мета закону – виконання зобов’язань України в рамках Ukraine Facility і набуття членства в Євросоюзі, йдеться в пояснювальній записці законопроєкту.

Згідно з новими вимогами, підприємства, що здійснюють викиди парникових газів, знову будуть зобов’язані подавати звіти про свої викиди. Система моніторингу та звітності була впроваджена в Україні з 2021 року, але через воєнний стан стала добровільною. Відновлення обовʼязкової системи дозволить Україні здійснити перший крок до створення системи торгівлі квотами на викиди парникових газів.

Підприємства, що перевищують ліміти викидів, будуть змушені подавати звіти про свої викиди відповідно до вимог законопроєкту.

Після впровадження системи торгівлі квотами компанії, що перевищують норми викидів, можуть бути зобовʼязані купувати квоти або сплачувати штрафи.

Контекст

7 листопада 2024 року Комітет з питань екологічної політики підтримав законопроєкт про відновлення обов’язкового моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів, йдеться на сайті комітету. Під час воєнного стану звітність у рамках цієї системи стала добровільною, але тепер пропонується повернути її обов’язковість.

Законопроєкт передбачає збір верифікованих даних для переходу до системи торгівлі квотами на викиди, що вважається ефективним механізмом для скорочення викидів. Водночас він не поширюється на установи, що не контролюються, зруйновані або знаходяться на окупованих територіях чи призупинили свою діяльність.