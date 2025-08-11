Армения и Азербайджан отказываются от территориальных претензий друг к другу. Об этом свидетельствует проект парафированного мирного соглашения между странами, которое обнародовал МИД Азербайджана 11 августа. Соглашение состоит из 17 статей и вступит в силу после подписания лидерами стран.