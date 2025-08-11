Forbes Digital підписка
Армения и Азербайджан отказываются от территориальных претензий. Что предполагает соглашение, подписанное лидерами стран

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Армения и Азербайджан отказываются от территориальных претензий друг к другу. Об этом свидетельствует проект парафированного мирного соглашения между странами, которое обнародовал МИД Азербайджана 11 августа. Соглашение состоит из 17 статей и вступит в силу после подписания лидерами стран.

Подробности

  • Страны отказываются от территориальных претензий друг к другу и применения силы во взаимных отношениях, говорится в документе.
  • Соглашение предусматривает установление дипломатических отношений, начало переговоров о делимитации и демаркации границы, мерах по безопасности и стабильности в приграничных районах.
  • Стороны договорились не размещать вдоль границы войска третьих государств и сотрудничать в расследовании случаев пропавших без вести во время конфликта.
  • После вступления соглашения в силу Азербайджан и Армения намерены отозвать поданные друг против друга жалобы в международные суды и создать совместную комиссию для контроля за исполнением мирного соглашения.

Контекст

8 августа в Вашингтоне президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали мирную декларацию.

США, выступившие посредником при подписании соглашения, получили право развивать этот коридор между Азербайджаном и Нахичеванью. Именно его отсутствие являлось главным препятствием на пути заключения мирного договора.

