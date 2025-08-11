Вірменія та Азербайджан відмовляються від територіальних претензій один до одного. Про це свідчить проєкт парафованої мирної угоди між країнами, який оприлюднило МЗС Азербайджану 11 серпня. Угода складається з 17 статей і набере чинності після підписання лідерами країн.
- Країни відмовляються від територіальних претензій один до одного та від застосування сили у взаємних відносинах, ідеться в документі.
- Угода передбачає встановлення дипломатичних відносин, початок переговорів про делімітацію та демаркацію кордону, заходи з безпеки та стабільності в прикордонних районах.
- Сторони домовилися не розміщувати вздовж кордону війська третіх держав і співпрацювати в розслідуванні випадків зниклих безвісти під час конфлікту.
- Після набрання угодою чинності Азербайджан і Вірменія мають намір відкликати подані одна проти одної скарги до міжнародних судів та створити спільну комісію для контролю за виконанням мирної угоди.
Контекст
8 серпня у Вашингтоні президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали мирну декларацію.
США, які виступили посередником під час підписання угоди, отримали право розвивати цей коридор між Азербайджаном і Нахічеванню. Саме його відсутність була головною перешкодою на шляху укладення мирного договору.
