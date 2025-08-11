Вірменія та Азербайджан відмовляються від територіальних претензій один до одного. Про це свідчить проєкт парафованої мирної угоди між країнами, який оприлюднило МЗС Азербайджану 11 серпня. Угода складається з 17 статей і набере чинності після підписання лідерами країн.