Вірменія та Азербайджан відмовляються від територіальних претензій. Що передбачає угода, яку мають підписати лідери країн

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Вірменія та Азербайджан відмовляються від територіальних претензій один до одного. Про це свідчить проєкт парафованої мирної угоди між країнами, який оприлюднило МЗС Азербайджану 11 серпня. Угода складається з 17 статей і набере чинності після підписання лідерами країн.

  • Країни відмовляються від територіальних претензій один до одного та від застосування сили у взаємних відносинах, ідеться в документі. 
  • Угода передбачає встановлення дипломатичних відносин, початок переговорів про делімітацію та демаркацію кордону, заходи з безпеки та стабільності в прикордонних районах. 
  • Сторони домовилися не розміщувати вздовж кордону війська третіх держав і співпрацювати в розслідуванні випадків зниклих безвісти під час конфлікту.
  • Після набрання угодою чинності Азербайджан і Вірменія мають намір відкликати подані одна проти одної скарги до міжнародних судів та створити спільну комісію для контролю за виконанням мирної угоди.

Контекст

8 серпня у Вашингтоні президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали мирну декларацію

США, які виступили посередником під час підписання угоди, отримали право розвивати цей коридор між Азербайджаном і Нахічеванню. Саме його відсутність була головною перешкодою на шляху укладення мирного договору.

