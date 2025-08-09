Президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у Вашингтоні підписали декларацію про мирні відносини між їхніми країнами, пише Reuters . Підписання документу відбулися 8 серпня за участі президента США Дональда Трампа в Білому домі.

Деталі

Сторони зобов’язалися назавжди припинити бойові дії, відновити торгівлю, транспортне сполучення та дипломатичні відносини, а також визнавати суверенітет і територіальну цілісність одна одної, заявив Трамп.

США також підписали окремі угоди з Вірменією та Азербайджаном про розширення співпраці в енергетиці, торгівлі та технологіях і зняли обмеження на оборонну співпрацю з Баку.

У тексті декларації йдеться про те, що Алієв, Пашинян і Трамп після парафування тексту Угоди про встановлення миру і міждержавних відносин між Азербайджанською Республікою і Республікою Вірменія «визнали необхідність продовження додаткових кроків для підписання і подальшої ратифікації Угоди, а також наголосили на важливості забезпечення і зміцнення миру між нашими країнами».

Важливим елементом домовленостей стало створення транспортного коридору між основною територією Азербайджану та його ексклавом – Нахічеванською Автономною Республікою – через територію Вірменії. Маршрут отримав назву «Маршрут Трампа заради міжнародного миру та добробуту».

За словами президента США, він забезпечить повний доступ Баку до Нахічевані з повагою до суверенітету Єревана. Партнерство для розвитку цієї дороги може тривати до 99 років.

Пашинян заявив, що документ відкриває «нову главу миру, безпеки та економічного співробітництва» на Південному Кавказі.

За словами Алієва, підписання декларації означає «перегортання сторінки протистояння і кровопролиття».

У декларації, підписаній у Вашингтоні, сторони просять розпустити мінську групу, яка мала займатися врегулюванням карабаського конфлікту. Співголовами групи були Росія, Франція та США.

Контекст

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном тривав десятиліттями, переважно через територію Нагірного Карабаху. Попри досягнуті раніше перемир’я, сторони регулярно звинувачували одна одну у порушеннях.

1 січня 2024 року самопроголошена Нагірно-Карабаська Республіка (НКР) офіційно припинила існування. У вересні 2023 року Азербайджан розпочав військовий наступ на цю територію, і вже 15 жовтня над колишньою столицею НКР Степанакертом було піднято азербайджанський прапор.

13 березня 2025 року Вірменія та Азербайджан узгодили текст мирної угоди, що був підтверджений обома сторонами, однак документ досі не підписано.

Підписання декларації у Вашингтоні стало першим кроком до всеосяжного врегулювання.