Visa представила ИИ-агентов для онлайн-покупок. Что они умеют

Компания Visa 30 апреля презентовала программу Visa Intelligent Commerce, которая позволяет искусственному интеллекту (ИИ) находить и покупать товары. Предполагается, что разработчики, создающие ИИ-агентов для коммерции, получат доступ к платежной сети Visa, говорится в пресс-релизе компании.

Подробности

Visa заявила, что адаптирует свои инфраструктуру, стандарты и возможности для коммерции на основе ИИ. В скором времени потребители смогут через платформы искусственного интеллекта поручать ИИ-агентам использовать данные их карт Visa (на сегодня их 4,8 млрд) для любого платежного сценария в любой торговой точке, принимающей цифровые оплаты.

Чтобы развивать коммерцию на основе ИИ с необходимой скоростью и масштабами, компания сотрудничает с популярными платформами и брендами: Anthropic, IBM, Microsoft, Mistral AI, OpenAI, Perplexity, Stripe и Samsung.

«ИИ-агенты имеют колоссальный потенциал в коммерции: от оптимизации рутинных покупок, таких как заказ продуктов, до более сложных задач, предусматривающих поиск и принятие решений, например, бронирование столика в ресторане, куда трудно попасть, или билет на концерт», – отметил Джек Форестелл, директор по продуктам и стратегии Visa.

Что такое Visa Intelligent Commerce

Карты, готовые к использованию ИИ . Карты заменяются на токенизированные цифровые реквизиты. Эти реквизиты подтверждают, что выбранный потребителем агент имеет право действовать от его имени, добавляя к коммерции на основе ИИ элемент проверки личности.

. Карты заменяются на токенизированные цифровые реквизиты. Эти реквизиты подтверждают, что выбранный потребителем агент имеет право действовать от его имени, добавляя к коммерции на основе ИИ элемент проверки личности. Персонализация на основе ИИ . Все находится под контролем потребителя.

. Все находится под контролем потребителя. Простые и безопасные платежи на основе ИИ. Потребитель легко устанавливает лимиты и условия расходов, предоставляя четкие инструкции для транзакций, которые осуществляет агент. «Сигнал» о покупке передается Visa в режиме реального времени, что позволяет компании осуществлять контроль за транзакциями и помогать с разрешением споров.

Контекст

Visa продолжает вводить новые функции для развития своей платежной сети. Компания поддерживает криптовалютные транзакции, в частности через карты, привязанные к стейблкоинам, а также развивает расчеты и программируемые деньги. В сотрудничестве с Bridge, дочерней компанией Stripe, Visa разрабатывает карточный продукт, позволяющий финтех-разработчикам выпускать карты, привязанные к стейблкоинам, в нескольких странах через единую API-интеграцию.

В 2024 году Visa представила Flex Credential – платежную карту, которая поддерживает переключение между разными способами оплаты: дебет, кредит, BNPL («купи сейчас, заплати позже»).