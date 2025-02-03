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Visa назначила Татьяну Черную новой главой украинского офиса

Олександр Пикало /из личного архива
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Татьяна Черная /предоставлено пресс-службой

Татьяна Черная Фото предоставлено пресс-службой

Visa объявила о назначении Татьяны Черной вице-президентом и региональным менеджером компании в Украине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Подробности

  • Она будет отвечать за операционную деятельность Visa в Украине и определять стратегию развития компании в стране.
  • Основным направлением работы Черной станет расширение инновационных решений и цифровых платежей Visa и усовершенствование услуг для партнеров, банков, торговцев и держателей карт.

Контекст

Черная присоединилась к Visa в 2019 году, ранее семь лет работала в компании-конкуренте. Имеет опыт работы в ПриватБанке и других коммерческих банках. На предыдущей должности в Visa она была ответственна за развитие бизнеса в Украине. В своей новой роли Татьяна Черная будет работать под руководством Кристины Дорош, старшей вице-президентки Visa для 17 стран, включая Украину.

Татьяна Черная сменила Светлану Чирву, занимавшую этот пост с марта 2019 года.

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