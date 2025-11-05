Коммуникационная группа Dentsu Ukraine объявила назначение Владимира Фризюка на должность Chief Executive Officer. Об этом группа сообщила на своей странице Facebook.
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Подробности
- Официально новую позицию Владимир Фризюк займет с 1 января 2026 года.
- В предыдущей должности COO в Dentsu Ukraine Владимир отвечал за операционное управление компанией, эффективность бизнес-процессов, развитие сервисов и интеграцию инноваций в работу агентств группы.
- Александр Гороховский, возглавлявший dentsu Ukraine с момента создания группы в 2010 году, продолжит работу над стратегическим развитием компании в роли главы Совета директоров.
Контекст
Dentsu Ukraine – рекламно-коммуникационная компания, являющаяся частью глобальной сети Dentsu Group, обладающей более 300 офисами в 143 странах мира.
В Украине холдинг объединяет ведущие агентства по различным направлениям маркетинга: Carat Ukraine, Dentsu X, iProspect, Dentsu Creative, Posterscope, Amplifi, Amnet, The Story Lab и Merkle. В экосистему также входят партнеры: UMG и Media Maker.
Компания в ТОП-50 лучших работодателей Украины 2025 года и 2024-го по версии Forbes Ukraine.
Выручка Dentsu Ukraine по IТ-направлению превысила 300 млн грн в 2024 году, а стратегическая цель компании – увеличить эту цифру до 1 млрд грн. Суммарные обороты агентств dentsu Ukraine являются наибольшими в Украине, по данным Всеукраинской Рекламной Коалиции.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.