Коммуникационная группа Dentsu Ukraine объявила назначение Владимира Фризюка на должность Chief Executive Officer. Об этом группа сообщила на своей странице Facebook.

Подробности

Официально новую позицию Владимир Фризюк займет с 1 января 2026 года.

В предыдущей должности COO в Dentsu Ukraine Владимир отвечал за операционное управление компанией, эффективность бизнес-процессов, развитие сервисов и интеграцию инноваций в работу агентств группы.

Александр Гороховский, возглавлявший dentsu Ukraine с момента создания группы в 2010 году, продолжит работу над стратегическим развитием компании в роли главы Совета директоров.

Контекст

Dentsu Ukraine – рекламно-коммуникационная компания, являющаяся частью глобальной сети Dentsu Group, обладающей более 300 офисами в 143 странах мира.

В Украине холдинг объединяет ведущие агентства по различным направлениям маркетинга: Carat Ukraine, Dentsu X, iProspect, Dentsu Creative, Posterscope, Amplifi, Amnet, The Story Lab и Merkle. В экосистему также входят партнеры: UMG и Media Maker.

Компания в ТОП-50 лучших работодателей Украины 2025 года и 2024-го по версии Forbes Ukraine.

Выручка Dentsu Ukraine по IТ-направлению превысила 300 млн грн в 2024 году, а стратегическая цель компании – увеличить эту цифру до 1 млрд грн. Суммарные обороты агентств dentsu Ukraine являются наибольшими в Украине, по данным Всеукраинской Рекламной Коалиции.