Комунікаційна група Dentsu Ukraine оголосила призначення Володимира Фризюка на посаду Chief Executive Officer. Про це група повідомила на своїй сторінці на Facebook.
Деталі
- Офіційно нову позицію Володимир Фризюк обійме з 1 січня 2026 року.
- На попередній посаді COO в Dentsu Ukraine Володимир відповідав за операційне управління компанією, ефективність бізнес-процесів, розвиток сервісів та інтеграцію інновацій у роботу агенцій групи.
- Олександр Гороховський, який очолював dentsu Ukraine з моменту створення групи у 2010-му, продовжить роботу над стратегічним розвитком компанії в ролі голови Ради директорів.
Контекст
Dentsu Ukraine – рекламно-комунікаційна компанія, яка є частиною глобальної мережі Dentsu Group, що має понад 300 офісів у 143 країнах світу.
В Україні холдинг об’єднує провідні агентства з різних напрямів маркетингу: Carat Ukraine, dentsu X, iProspect, Dentsu Creative, Posterscope, Amplifi, Amnet, The Story Lab і Merkle. До екосистеми також входять партнери: UMG і Media Maker.
Компанія у ТОП-50 найкращих роботодавців України 2025 року та 2024-го за версією Forbes Ukraine.
Виторг Dentsu Ukraine за ІТ-напрямом перевищив 300 млн грн 2024 року, а стратегічна мета компанії – збільшити цю цифру до 1 млрд грн. Сумарні обороти агентств dentsu Ukraine є найбільшими в Україні, за даними Всеукраїнської Рекламної Коаліції.
