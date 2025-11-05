Комунікаційна група Dentsu Ukraine оголосила призначення Володимира Фризюка на посаду Chief Executive Officer. Про це група повідомила на своїй сторінці на Facebook.

Деталі

Офіційно нову позицію Володимир Фризюк обійме з 1 січня 2026 року.

На попередній посаді COO в Dentsu Ukraine Володимир відповідав за операційне управління компанією, ефективність бізнес-процесів, розвиток сервісів та інтеграцію інновацій у роботу агенцій групи.

Олександр Гороховський, який очолював dentsu Ukraine з моменту створення групи у 2010-му, продовжить роботу над стратегічним розвитком компанії в ролі голови Ради директорів.

Контекст

Dentsu Ukraine – рекламно-комунікаційна компанія, яка є частиною глобальної мережі Dentsu Group, що має понад 300 офісів у 143 країнах світу.

В Україні холдинг об’єднує провідні агентства з різних напрямів маркетингу: Carat Ukraine, dentsu X, iProspect, Dentsu Creative, Posterscope, Amplifi, Amnet, The Story Lab і Merkle. До екосистеми також входять партнери: UMG і Media Maker.

Компанія у ТОП-50 найкращих роботодавців України 2025 року та 2024-го за версією Forbes Ukraine.

Виторг Dentsu Ukraine за ІТ-напрямом перевищив 300 млн грн 2024 року, а стратегічна мета компанії – збільшити цю цифру до 1 млрд грн. Сумарні обороти агентств dentsu Ukraine є найбільшими в Україні, за даними Всеукраїнської Рекламної Коаліції.