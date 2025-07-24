Андрей Ермак – одна из самых влиятельных, но наименее публично понятных фигур во власти военной Украины, говорится в большом профайле политика, который опубликовала 23 июля FT . Как руководитель Офиса президента он стоит рядом с Владимиром Зеленским в каждом историческом кадре – с первых дней вторжения до мирных саммитов в Швейцарии. Его редко цитируют, но когда это случается, слова весят многое, отмечает издание. В основе профайла – три интервью, которые корреспондент FT взял у Ермака в течение трех лет. Forbes Ukraine выбрал 10 самых показательных цитат, позволяющих понять, что он думает о себе, войне, власти и своей роли в самое сложное для страны время.

1. Об ультиматуме Кремля 24 февраля 2022 года: «Fuck you!».

В первые часы полномасштабного вторжения Ермаку позвонил замглавы администрации Путина с требованием убедить Зеленского капитулировать. Ермак положил трубку с этим ответом. Слова, ставшие позицией.

2. О стиле руководства в условиях войны: «Это невозможно – быть мягким и добиваться результатов. Это война. Если ты слаб – ты проиграл».

Когда его обвиняют в микроменеджменте, Ермак не отрицает, а объясняет. Результат, по его мнению, нуждается в силе и контроле.

3. О главной цели своей работы: «Выиграть эту войну, вернуть территории, людей, получить компенсацию и восстановить страну. Это моя задача. Я человек, достигающий результатов».

Без лишней дипломатии – это формула его публичной миссии. Четкость целей вместо политического многословия.

4. О своей позиции в системе Зеленского: «Я менеджер президента. Он лидер свободного мира. Моя задача – сделать его максимально эффективным. Как CEO и COO».

Ермак не претендует на свет рампы. Но показывает, что является главным оператором власти, позиционируя себя как исполнительного директора государства.

5. О жесткости и внутренней планке: «Я могу быть резким. Но большего критика по отношению к себе, чем я сам, не существует».

Эта формула – одновременно ответ на репутационные удары и попытка выстроить образ требовательного, но самокритического руководителя.

6. О давлении и независимости: «Когда видят, что не могут меня контролировать, это раздражает. Но если честно, мне все равно».

В этой фразе он указывает, что не опасается конфликта с политическими группами действия. Его спокойствие – дерзко демонстративное.

7. О страхе в первые дни вторжения: «Я не боялся. Я думал об этом моменте. Я боялся не за себя – за семью, за людей, за страну».

Это может свидетельствовать о приверженности и дисциплине, которая стала частью внутренней риторики Офиса президента.

8. О символах и ритуалах: «Эти браслеты – талисман. Я сжимаю их пальцами во время сложных переговоров. Это помогает держать фокус» (Ермак носит деревянные браслеты на запястье).

В деталях – самое интимное. Человек, которого часто считают безэмоциональным, внезапно признается в тихих ритуалах поддержки.

9. О первом впечатлении от Зеленского: «Мне понравилось, как он говорил о своей жене и детях. Я сразу понял: это очень умный человек».

Это не о карьере, а о доверии. Так родился тандем, который в трудные времена руководит страной.

10. О советском прошлом и связях семьи с КГБ: «Где доказательства?».

Когда Ермака спросили о возможных связях отца с КГБ, он не оправдывался, а отказался признавать само право на этот вопрос.

Автор профайла – корреспондент FT в Украине Кристофер Миллер – собрал цитаты Андрея Ермака на основе трех эксклюзивных интервью, которые брал у него в течение двух лет.