Андрій Єрмак – одна з найвпливовіших, але найменш публічно зрозумілих фігур у владі воєнної України, йдеться у великому профайлі політика, який опублікувала 23 липня FT . Як керівник Офісу президента він стоїть поруч із Володимиром Зеленським у кожному історичному кадрі – від перших днів вторгнення до мирних самітів у Швейцарії. Його нечасто цитують, але коли це трапляється, слова важать багато, зазначає видання. В основі профайлу – три інтервʼю, які кореспондент FT взяв у Єрмака протягом трьох років. Forbes Ukraine вибрав 10 найпоказовіших цитат, які дозволяють зрозуміти: що він думає про себе, війну, владу і свою роль у найскладніший для країни час.

1. Про ультиматум Кремля 24 лютого 2022 року: «Fuck you!».

У перші години повномасштабного вторгнення до Єрмака зателефонував заступник голови адміністрації Путіна з вимогою переконати Зеленського капітулювати. Єрмак поклав слухавку з цією відповіддю. Слова, що стали позицією.

2. Про стиль керівництва в умовах війни: «Це неможливо – бути м’яким і досягати результатів. Це війна. Якщо ти слабкий – ти програв».

Коли його звинувачують у мікроменеджменті, Єрмак не заперечує, а пояснює. Результат, на його думку, потребує сили й контролю.

3. Про головну мету своєї роботи: «Виграти цю війну, повернути території, людей, отримати компенсацію та відбудувати країну. Це моє завдання. Я людина, яка досягає результатів».

Без зайвої дипломатії – це формула його публічної місії. Чіткість цілей замість політичної багатослівності.

4. Про свою позицію в системі Зеленського: «Я менеджер президента. Він лідер вільного світу. Моє завдання – зробити його максимально ефективним. Як CEO і COO».

Єрмак не претендує на світло рампи. Але показує, що є головним оператором влади, позиціонуючи себе як виконавчого директора держави.

5. Про жорсткість і внутрішню планку: «Я можу бути різким. Але більшого критика щодо себе, ніж я сам, не існує».

Ця формула – водночас відповідь на репутаційні удари і спроба вибудувати образ вимогливого, але самокритичного керівника.

6. Про тиск і незалежність: «Коли бачать, що не можуть мене контролювати, це дратує. Але якщо чесно, мені байдуже».

У цій фразі він показує, що не боїться конфлікту з політичними групами впливу. Його спокій – зухвало демонстративний.

7. Про страх у перші дні вторгнення: «Я не боявся. Я думав про цей момент. Я боявся не за себе – за сім’ю, за людей, за країну».

Це може свідчити про відданість і дисципліну, яка стала частиною внутрішньої риторики Офісу президента.

8. Про символи та ритуали: «Ці браслети – талісман. Я стискаю їх пальцями під час складних переговорів. Це допомагає тримати фокус» (Єрмак носить деревʼяні браслети на запʼясті).

У деталях – найінтимніше. Людина, яку часто вважають беземоційною, раптово зізнається в тихих ритуалах підтримки.

9. Про перше враження від Зеленського: «Мені сподобалося, як він говорив про свою дружину і дітей. Я одразу зрозумів: це дуже розумна людина».

Це не про кар’єру, а про довіру. Так народився тандем, що у найважчі часи керує країною.

10. Про радянське минуле і звʼязки родини з КДБ: «Де докази?».

Коли Єрмака запитали про ймовірні зв’язки батька з КДБ, він не виправдовувався, а відмовився визнавати саме право на це запитання.

Автор профайлу – кореспондент FT в Україні Крістофер Міллер – зібрав цитати Андрія Єрмака на основі трьох ексклюзивних інтерв’ю, які брав у нього протягом двох років.