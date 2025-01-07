Зеленский подписал закон о создании перечня террористических организаций

Президент Владимир Зеленский 7 января подписал закон №4156-Х, предполагающий формирование и ведение перечня террористических организаций. Об этом говорится в карточке закона на сайте парламента.

Подробности

В список будут вноситься организации, осуществляющие террористическую деятельность на территории Украины или за ее пределами, а также представляющие угрозу национальной безопасности.

Внесение в список будет осуществляться независимо от юридического статуса или регистрации организации в Украине или других государствах, отметили в пресс-службе Верховной Рады. Информация о террористических группах будет публично доступна – ее обнародуют на сайте СБУ и Едином государственном портале открытых данных.

Контекст

18 декабря 2024 года Верховная Рада приняла закон, определяющий процедуру формирования перечня террористических организаций. СБУ будет отвечать за создание и ведение этого списка в соответствии с законом «О борьбе с терроризмом».

В перечень будут попадать организации, представляющие угрозу национальной безопасности Украины, в частности через связи с террористическими группами или лицами, осужденными за терроризм. Включение в список будет производиться на основании данных международных организаций, решений иностранных судов и компетентных органов, а также судебных приговоров в Украине. Вся информация будет обрабатываться Антитеррористическим центром при СБУ. Политические партии, зарегистрированные в Украине, не могут быть включены в этот список.