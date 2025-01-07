Зеленський підписав закон про створення переліку терористичних організацій

Президент Володимир Зеленський 7 січня підписав закон №4156-Х, що передбачає формування та ведення переліку терористичних організацій. Про це йдеться у картці закону на сайті парламенту.

Деталі

До списку вноситимуть організації, які здійснюють терористичну діяльність на території України або за її межами, а також становлять загрозу національній безпеці.

Внесення до переліку здійснюватиметься незалежно від юридичного статусу чи реєстрації організації в Україні або інших державах, зазначили у пресслужбі Верховної Ради. Інформація про терористичні групи буде публічно доступною – її оприлюднять на сайті СБУ та Єдиному державному порталі відкритих даних.

Контекст

18 грудня 2024 року Верховна Рада ухвалила закон, що визначає процедуру формування переліку терористичних організацій. СБУ відповідатиме за створення та ведення цього списку відповідно до закону «Про боротьбу з тероризмом».

До переліку потраплятимуть організації, що становлять загрозу національній безпеці України, зокрема через зв'язки із терористичними групами чи особами, засудженими за тероризм. Включення до списку відбуватиметься на основі даних міжнародних організацій, рішень іноземних судів та компетентних органів, а також судових вироків в Україні. Вся інформація оброблятиметься Антитерористичним центром при СБУ. Політичні партії, зареєстровані в Україні, не можуть бути включені до цього переліку.