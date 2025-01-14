«Сотня бригад нуждается в технике». Зеленский ответил на призыв партнеров снизить мобилизационный возраст

Перед рассмотрением снижения мобилизационного возраста следует обеспечить имеющиеся бригады необходимой техникой. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом в Киеве 14 января, пишет «Интерфакс-Украина» .

Подробности

Зеленский напомнил, что идею снижения мобилизационного возраста обсуждали как представители предыдущей администрации президента США, так и нынешние члены стран НАТО.

Президент подчеркнул, что у Украины более 100 бригад, которые ведут боевые действия, и каждая из них нуждается в оснащении техникой – в частности, бронетехникой и артиллерией.

«Когда мы говорим об увеличении количества военных, важно понимать, что сейчас бригады не укомплектованы в полном объеме. Первоочередной задачей является обеспечение их техникой», – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что все необходимые запросы на поставку техники направлены украинским партнерам.

Контекст

2 декабря WP, ссылаясь на представителей администрации США, отметила, что Вашингтон разочарован нежеланием Украины снизить призывной возраст с 25 до 18 лет. В статье отмечалось, что без увеличения количества военных даже значительная военная помощь не сможет кардинально изменить ситуацию на фронте.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 4 декабря призвал Украину принять сложные решения по мобилизации для более эффективного противостояния российской агрессии. А 9 декабря представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Белый дом готов обеспечить вооружение и обучение новобранцев в случае снижения возраста мобилизации.

Зеленский в ответ заявил, что главным приоритетом остаются поставки вооружений и снижение военного потенциала России. «Мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат», – подчеркнул президент.

Для достижения любых договоренностей о прекращении войны необходимо стабилизировать линию фронта, заявил 11 января американский конгрессмен Майк Уолтц, которого Дональд Трамп намерен назначить своим советником по национальной безопасности. Одним из условий стабилизации фронта должно стать снижение мобилизационного возраста. Украине нужно привлечь в ВСУ «сотни тысяч новых солдат». По словам Уолтца, это одна из вещей, о которой будет просить Киев команда Трампа.