Только денег и оружия маловато. Госсекретарь США советует Украине принимать «сложные решения» по мобилизации

Украина должна принять сложные решения по мобилизации граждан для отражения российской агрессии, эти меры необходимы. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен 4 декабря на пресс-конференции в Брюсселе.
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- Госсекретарь США считает, что даже при наличии денег, боеприпасов на передовой должны быть люди, чтобы противостоять российской агрессии.
- «Украина должна принять непростые решения о дальнейшей мобилизации, но это необходимые решения […] У нас есть обязательства: каждый человек, каждый солдат, которого Украина мобилизует, должен пройти обучение и получить оснащение, необходимое для эффективной защиты страны», – подчеркнул Блинкен.
Контекст
18 октября президент Владимир Зеленский в эфире телемарафона отмечал, что у властей нет планов мобилизовать в Вооруженные силы с 18 лет. Он отметил, что у Украины нет никаких планов уменьшить возраст мобилизации. Разговоры в медиапространстве о снижении возраста Зеленский назвал информационными вбросами и большой проблемой.
Хотя, по его словам, партнеры Украины хотели, чтобы был снижен возраст мобилизации.
Позже советник главы Офиса президента Сергей Лещенко заявил, что представители Демократической и Республиканской партий США оказывают давление на президента Владимира Зеленского в вопросе мобилизации военнообязанных с 18 лет.
Администрация президента США считает, что без увеличения количества военных Украина не сможет улучшить свою ситуацию на фронте даже при условии военной поддержки, написала 2 декабря Washington Post со ссылкой на представителей администрации. В Вашингтоне разочарованы тем, что украинские власти не соглашаются снизить призывной возраст с 25 до 18 лет, отметило издание.
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