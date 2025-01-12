«Потрібні сотні тисяч нових солдатів». Радник Трампа закликав Україну знизити мобілізаційний вік

Для досягнення будь-яких домовленостей про припинення війни необхідно стабілізувати лінію фронту, а для цього необхідно знизити мобілізаційний вік. Про це в інтервʼю ABC News заявив американський конгресмен Майк Волтц, якого Дональд Трамп має намір призначити своїм радником із національної безпеки. Волтц додав, що підготовка зустрічі Трампа і Путіна «вже йде», проте не вказав терміни.

Деталі

Однією з умов стабілізації фронту має стати зниження мобілізаційного віку. Україні потрібно залучити до ЗСУ «сотні тисяч нових солдатів». За словами Волтца, це одна з речей, про які буде просити Київ команда Трампа. «У них є проблеми з живою силою. Вони призивають 26-річних, а не 18-річних. Я не думаю, що багато хто це розуміє […] Якщо українці попросили світ зробити все, щоб відстояти демократію, то вони теж повинні зробити все, щоб відстояти демократію. Вони, звісно, відважно воювали, звісно, шляхетно й стійко прийняли бій, але ці проблеми з живою силою необхідно розвʼязати», наголосив Волтц.

Він не відповів на запитання щодо строків припинення вогню. За словами Волтца, це могло б статися «в будь-яку хвилину, в будь-який день», оскільки припинення вогню та стабілізація фронту є умовами для укладення довгострокового миру.

«Річ не лише у зброї, боєприпасах або надсиланні чеків на нову допомогу. Річ у тім, що потрібно стабілізувати лінію фронту, щоб ми могли укласти будь-яку угоду», – наголосив майбутній радник Трампа.

Волтц зазначив, що Трамп незабаром зателефонує Путіну в рамках підготовки до зустрічі. Телефонна розмова може відбутися в «найближчі дні або тижні», повідомив він. «Це буде першим кроком до подальших дій», – заявив Волтц.

Він додав, що підготовка зустрічі Трампа і Путіна «вже триває». На запитання, чи братиме в ній участь Володимир Зеленський, він відповів, що формат ще уточнюють.

За словами Волтца, Трамп визнає, що завершити цю війну без діалогу з Кремлем неможливо, а також вважає нездійсненним повне витіснення Росії з окупованих територій України.

«Усі знають, що це має вирішитися якимось дипломатичним чином. Не думаю, що реалістично говорити, що ми виженемо всіх російських військових з усіх без винятку куточків української землі, навіть із Криму. Президент Трамп визнав цю реальність, і мені здається, що величезним кроком вперед став той факт, що весь світ визнає цю реальність», – сказав Волтц.

Контекст

У листопаді минулого року президент Володимир Зеленський заявляв, що зниження мобілізаційного віку в Україні не планується, а тим, хто такого віку не досягнув, будуть пропонувати нову систему контрактів для служби в армії.

У грудні представник Держдепартаменту США Меттью Міллер заявив, що Білий дім готовий озброїти і навчити новобранців, якщо в Україні буде знижено вік мобілізації. Коментуючи цю заяву, Зеленський відповів, що пріоритетом мають бути постачання ракет і зниження військового потенціалу Росії.

Дональд Трамп, який невдовзі обійме посаду президента, відтермінував свою передвиборчу обіцянку закінчити війну в Україні за 24 години, припустивши, що на це може знадобитися кілька місяців. Як зазначила FT, європейські союзники розцінили цей крок як сигнал про те, що нова адміністрація США не планує одразу відмовлятися від підтримки України.

«Уся команда Трампа одержима демонстрацією сили, тому вони змінюють підхід до України», – зазначило одне з джерел.

Європейські посадовці також підкреслюють, що адміністрація Трампа побоюється, аби їхні дії щодо України не були прирівняні до «катастрофічного» виведення військ з Афганістану за президентства Джо Байдена.

Трамп заявив, що завершення війни протягом шести місяців є більш реалістичним терміном.

9 січня Трамп заявив, що зустріч із Путіним перебуває на стадії підготовки.