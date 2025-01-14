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«Сотня бригад потребує техніки». Зеленський відповів на заклик партнерів знизити мобілізаційний вік

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Перед розглядом зниження мобілізаційного віку потрібно забезпечити наявні бригади необхідною технікою. Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом у Києві 14 січня, пише «Інтерфакс-Україна».

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Деталі 

  • Зеленський нагадав, що ідею зниження мобілізаційного віку обговорювали як представники попередньої адміністрації президента США, так і нинішні члени країн НАТО.
  • Президент наголосив, що Україна має понад 100 бригад, які ведуть бойові дії, і кожна з них потребує оснащення технікою – зокрема, бронетехнікою та артилерією.
  • «Коли ми говоримо про збільшення кількості військових, важливо розуміти, що зараз наявні бригади не укомплектовані в повному обсязі. Першочерговим завданням є забезпечення їх технікою», – наголосив Зеленський.
  • Він додав, що всі необхідні запити на постачання техніки вже направлені до українських партнерів.

Контекст 

2 грудня WP, посилаючись на представників адміністрації США, зазначила, що Вашингтон розчарований небажанням України знизити призовний вік із 25 до 18 років. У статті наголошувалося, що без збільшення кількості військових навіть суттєва військова допомога не зможе кардинально змінити ситуацію на фронті.

Держсекретар США Ентоні Блінкен 4 грудня закликав Україну ухвалити складні рішення щодо мобілізації для ефективнішого протистояння російській агресії. А 9 грудня представник Держдепартаменту США Меттью Міллер заявив, що Білий дім готовий забезпечити озброєння та навчання новобранців у разі зниження віку мобілізації.

Зеленський у відповідь заявив, що головним пріоритетом залишаються постачання озброєнь і зниження військового потенціалу росії. «Ми не повинні компенсувати брак обладнання та підготовки молодістю солдатів», – наголосив президент.

Для досягнення будь-яких домовленостей про припинення війни необхідно стабілізувати лінію фронту, заявив 11 січня американський конгресмен Майк Волтц, якого Дональд Трамп має намір призначити своїм радником із національної безпеки. Однією з умов стабілізації фронту має стати зниження мобілізаційного віку. Україні потрібно залучити до ЗСУ «сотні тисяч нових солдатів». За словами Волтца, це одна з речей, про які буде просити Київ команда Трампа.

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