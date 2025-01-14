«Сотня бригад потребує техніки». Зеленський відповів на заклик партнерів знизити мобілізаційний вік

Перед розглядом зниження мобілізаційного віку потрібно забезпечити наявні бригади необхідною технікою. Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом у Києві 14 січня, пише «Інтерфакс-Україна» .

Деталі

Зеленський нагадав, що ідею зниження мобілізаційного віку обговорювали як представники попередньої адміністрації президента США, так і нинішні члени країн НАТО.

Президент наголосив, що Україна має понад 100 бригад, які ведуть бойові дії, і кожна з них потребує оснащення технікою – зокрема, бронетехнікою та артилерією.

«Коли ми говоримо про збільшення кількості військових, важливо розуміти, що зараз наявні бригади не укомплектовані в повному обсязі. Першочерговим завданням є забезпечення їх технікою», – наголосив Зеленський.

Він додав, що всі необхідні запити на постачання техніки вже направлені до українських партнерів.

Контекст

2 грудня WP, посилаючись на представників адміністрації США, зазначила, що Вашингтон розчарований небажанням України знизити призовний вік із 25 до 18 років. У статті наголошувалося, що без збільшення кількості військових навіть суттєва військова допомога не зможе кардинально змінити ситуацію на фронті.

Держсекретар США Ентоні Блінкен 4 грудня закликав Україну ухвалити складні рішення щодо мобілізації для ефективнішого протистояння російській агресії. А 9 грудня представник Держдепартаменту США Меттью Міллер заявив, що Білий дім готовий забезпечити озброєння та навчання новобранців у разі зниження віку мобілізації.

Зеленський у відповідь заявив, що головним пріоритетом залишаються постачання озброєнь і зниження військового потенціалу росії. «Ми не повинні компенсувати брак обладнання та підготовки молодістю солдатів», – наголосив президент.

Для досягнення будь-яких домовленостей про припинення війни необхідно стабілізувати лінію фронту, заявив 11 січня американський конгресмен Майк Волтц, якого Дональд Трамп має намір призначити своїм радником із національної безпеки. Однією з умов стабілізації фронту має стати зниження мобілізаційного віку. Україні потрібно залучити до ЗСУ «сотні тисяч нових солдатів». За словами Волтца, це одна з речей, про які буде просити Київ команда Трампа.