Зеленский ввел санкции против трех компаний из Китая после заявления о военной помощи России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие новых санкций, одобренных Советом национальной безопасности и обороны. Под ограничения попали три китайских компании. Об этом говорится в указе президента №247/2025 от 18 апреля. Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть доказательства, что Китай поставляет оружие России.

Подробности

Под санкциями оказались 39 граждан России, а также 56 юридических лиц, преимущественно зарегистрированных в России. В список также вошли белорусское предприятие «СветлогорскХимволокно» и три китайских компании: Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology (Пекин), Rui Jin Machinery (Вэньчжоу) и Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining (Ляньюньган).

Компания Beijing Aviation & Aerospace Xianghui Technology Co., Ltd, по данным Trademo, специализируется на международной торговле. В основном компания импортирует абразивные порошки и изделия. Основным рынком сбыта и источником импорта для компании является Россия.

Wenzhou Ruijin Machinery Co., Ltd специализируется на производстве оборудования для автоматического изготовления тканых мешков. Компания предлагает высокоскоростные машины для резки, шитья, печати и других процессов.

Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining, дочернее предприятие государственной китайской корпорации China National Building Material Group (CNBM), является ведущим производителем высокопроизводительного углеродного волокна. В городе Синин (провинция Цинхай) компания построила самый большой в мире завод по производству углеродного волокна мощностью 25 000 тонн в год. Ее продукция применяется в аэрокосмической, энергетической, транспортной и инфраструктурной отраслях.

Контекст

17 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина обнаружила факты снабжения Китаем военной продукции в Россию, в том числе артиллерии и пороха, а также производства определенных видов оружия на российской территории. Конкретных доказательств он не предоставил.

На следующий день, 18 апреля, МИД Китая отреагировал на обвинения Зеленского, назвав их безосновательными. Спикер ведомства Линь Цзянь подчеркнул, что Китай не поставлял летальное оружие ни одной стороне в так называемом «украинском кризисе», как официально Пекин называет полномасштабную войну России против Украины.