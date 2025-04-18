Зеленський запровадив санкції проти трьох компаній із Китаю після заяви про військову допомогу Росії

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію нових санкцій, схвалених Радою національної безпеки і оборони. Під обмеження потрапили три китайські компанії. Про це йдеться в указі президента №247/2025 від 18 квітня. Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що має докази, що Китай постачає зброю Росії.

Деталі

Під санкції потрапили 39 громадян Росії, а також 56 юридичних осіб, переважно зареєстрованих у Росії. До списку також увійшло білоруське підприємство «СвітлогорськХімволокно» та три китайські компанії: Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology (Пекін), Rui Jin Machinery (Веньчжоу) та Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining (Ляньюньган).

Компанія Beijing Aviation & Aerospace Xianghui Technology Co. Ltd, за даними Trademo, спеціалізується на міжнародній торгівлі. Переважно компанія імпортує абразивні порошки та вироби. Основним ринком збуту та джерелом імпорту для компанії є Росія.

Wenzhou Ruijin Machinery Co., Ltd спеціалізується на виробництві обладнання для автоматичного виготовлення тканих мішків. Компанія пропонує високошвидкісні машини для різання, шиття, друку та інших процесів.

Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining, дочірнє підприємство державної китайської корпорації China National Building Material Group (CNBM), є провідним виробником високопродуктивного вуглецевого волокна. У місті Сінін (провінція Цінхай) компанія збудувала найбільший у світі завод із виробництва вуглецевого волокна потужністю 25 000 тонн на рік. Її продукція застосовується в аерокосмічній, енергетичній, транспортній та інфраструктурній галузях.

Контекст

17 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна виявила факти постачання Китаєм військової продукції до Росії, зокрема артилерії та пороху, а також виробництва певних видів зброї на російській території. Конкретних доказів він не надав.

Наступного дня, 18 квітня, МЗС Китаю відреагувало на звинувачення Зеленського, назвавши їх безпідставними. Речник відомства Лінь Цзянь наголосив, що Китай не постачав летальної зброї жодній стороні в так званій «українській кризі», як офіційно Пекін називає повномасштабну війну Росії проти України.