В пятницу 12 декабря президент Украины Владимир Зеленский записал обращение из города Купянск Харьковской области. Соответствующее видео он опубликовал в соцсетях. До этого командование корпуса НГУ «Хартия» сообщило об успешной контроперации на Купянском направлении. 20 ноября российский Генштаб рапортовал Путину о «полной оккупации» города.

Детали

Зеленский записал видеообращение возле стелы, расположенной на въезде в город Купянск. «Много россияне говорили о Купянске – мы видим реальные результаты наших воинов» , – заявил он.

Президент подчеркнул, что сегодня чрезвычайно важно достигать результатов на фронте, чтобы Украина могла достигать результатов в дипломатии. «Именно так это работает: все наши сильные позиции внутри страны – сильные позиции в разговоре об окончании войны. Спасибо каждому воину! Горжусь вами! Спасибо всем нашим Сухопутным войскам – сегодня исключительно ваш день. Спасибо, ребята», – подчеркнул президент.

Контекст

Сегодня командование 2-го корпуса НГУ «Хартия» сообщило об успешной контратаке Сил обороны под Купянском. Украинские подразделения разгромили несколько российских батальонов и штурмовых групп, освободили Кондрашовку, Радьковку и прилегающие территории. Защитники вышли к реке Оскол к северу от города и полностью перерезали сухопутные пути снабжения оккупантов.

Всего с 22 сентября по 12 декабря уничтожено 1027 российских военнослужащих, 291 – ранен, 13 взяты в плен. В городе сейчас окружено более 200 оккупантов, все их попытки прорвать оборону отбиваются. Купянск находится под огневым контролем Сил Обороны; наземный доступ врага полностью перекрыт.

20 ноября начальник российского Генштаба Валерий Герасимов докладывал Путину об «оккупации» Купянска, однако это утверждение опровергали как украинские военные, так и российские пропагандисты.