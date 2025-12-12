У пʼятницю 12 грудня президент України Володимир Зеленський записав звернення з міста Купʼянськ Харківської області. Відповідне відео він опублікував у соцмережах. До цього командування корпусу НГУ «Хартія» повідомило про успішну контроперацію на Куп’янському напрямку. 20 листопада російський Генштаб рапортував Путіну про «повну окупацію» міста.

Деталі

Зеленський записав відеозвернення біля стели, розташованої на вʼїзді до міста Купʼянськ. «Багато росіяни говорили про Куп’янськ – ми бачимо реальні результати наших воїнів»», – заявив він.

Президент наголосив, що сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів у дипломатії. «Саме так це працює: всі наші сильні позиції всередині країни – сильні позиції в розмові щодо закінчення війни. Дякую кожному воїну! Пишаюся вами! Дякую всім нашим Сухопутним військам – сьогодні виключно ваш день. Дякую, хлопці», – наголосив президент.

Контекст

Сьогодні командування 2-го корпусу НГУ «Хартія» повідомило про успішну контратаку Сил оборони під Куп’янськом. Українські підрозділи розгромили кілька російських батальйонів і штурмових груп, звільнили Кіндрашівку, Радьківку та прилеглі території. Захисники вийшли до річки Оскіл на північ від міста та повністю перерізали сухопутні шляхи постачання окупантів.

Загалом від 22 вересня до 12 грудня знищено 1027 російських військовослужбовців, 291 – поранено, 13 взято в полон. У місті наразі оточено понад 200 окупантів, усі їхні спроби прорвати оборону відбиваються. Куп’янськ перебуває під вогневим контролем Сил Оборони; наземний доступ ворога повністю перекритий.

20 листопада начальник російського Генштабу Валерій Герасимов доповідав Путіну про «окупацію» Куп’янська, однак це твердження спростовували як українські військові, так і російські пропагандисти.