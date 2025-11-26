Forbes Ukraine определил 25 лучших руководителей украинского бизнеса военного времени (+ две спецноминации). Кто они – штурманы украинского бизнеса?

Это первый список лучших руководителей Украины, доказавших свою эффективность в условиях войны, который составил Forbes Ukraine. Вместе с жюри мы оценили их профессиональные компетенции, лидерские качества, антикризисное управление и финансовые результаты возглавляемых ими компаний.

По результатам оценки определили 25 CEO, набравших больше всего баллов из 100 возможных. Пороговое значение для попадания – 76 баллов. Четверо топ-менеджеров выбыли с гонки, объявив о переходе с должности.

Председатель правления Райффайзен Банка Александр Писарук стал выбором жюри, набрав больше всего баллов – 71 из 75. Михаил Шелемба, который во время войны провел наибольшую M&A-сделку и объединил lifecell и «Датагруп-Volia» в холдинге DVL Telecom, – выбор редакции.

Один из 25 СЭО возглавляет госпредприятие, 24 – частные компании с украинским и иностранным капиталом.

В списке лучших СЕО три женщины, такое же количество было и в предыдущих рейтингах «25 лучших CEO» за 2013 и 2020 годы. Женщины – лидеры военного времени контролируют важнейшие сферы: кормят (McDonaldʼs), соединяют украинцев (Vodafone) и дают возможность ухаживать за собой (Eva).

Десять участников сохранили место в списке по сравнению с предыдущим рейтингом пятилетней давности.

Средний возраст лидера военного времени – 48 лет. Самый младший – СEO «Авроры» Тарас Панасенко, 37, наиболее опытных (по 60 лет) трое: Марко Ткачук из IDS, Ольга Шевченко из Eva и Александр Писарук.

Отраслевое распределение отражает разнообразие украинской экономики. Больше всего в списке 25+2 представителей розничной торговли (5) есть все три оператора мобильной связи. На втором месте пищевая промышленность (4), причем три предприятия производят напитки.

В рейтинге также аптеки (2), металлургия (2), агросектор (2), фармацевтическое производство (2), торговля нефтепродуктами (2), логистика, энергетика, общепит, оптовая дистрибуция и банки (от всех по одному представителю).

Антикризисное управление – это прежде всего о масштабах всей Украины. CEO военного времени суммарно руководят коллективом почти из 270 000 человек. Выручка этих бизнесов достигла 1,4 трлн грн.

Участниками рейтинга стали руководители компаний из обнародованного в 2024 году справочника Forbes «303 капитана бизнеса», которые отвечают всем следующим требованиям: выручка компании (для банков – общие доходы) или оценка выручки за 2024 год составляла не менее 1 млрд грн;

коллектив подчиненных бизнесов – не менее 1000 работников;

выручка компании не снизилась, по сравнению с 2022 годом;

не владеют долей в управляемой компании 25% или больше;

возглавляют компанию не позже чем с 1 июля 2023 года. Общая оценка по 100-балльной шкале содержит следующие показатели. 1. Экспертные оценки – до 75 баллов каждому кандидату: профессионализм (до 22,5 балла) – охватывает экспертные оценки образования, компетентности, интеллекта, опыта и организации работы в компании;

лидерство (до 22,5 балла) – содержит экспертные оценки за моральные, личные и деловые качества;

антикризисный менеджмент (до 30 баллов) – включает экспертные оценки за результаты бизнеса в условиях войны, развитие и реакцию на вызовы. 2 . Аналитическая составляющая – до 25 дополнительных баллов каждому кандидату – оценивает возобновление бизнеса после шока войны: рост выручки (доходов) по сравнению с 2022 годом (в абсолютном выражении, сравнительно самостоятельно и по сравнению с соответствующей отраслью) – до 12,5 балла;

рост чистой маржи по сравнению с 2022 годом в абсолютном и сравнительном выражении – до 12,5 балла. Особенности расчетов: в случае невозможности точно определить чистую маржу мы применяли удвоенную оценку динамики выручки;

при оценке не учитывались результаты тех, о ком стало известно, что они оставляют должность;

из-за сезонных особенностей для компаний агросектора в аналитической составляющей учитывали только целые годы (для остальных компаний и банков учитывали также финансовые результаты первого полугодия 2025 года);

в случае одинаковой суммы баллов предпочтение отдавалось тем участникам, которые получили больше всего баллов от жюри. Эксперты, участвовавшие в оценке профессионализма, лидерства и антикризисного менеджмента руководителей: Анна Кузенкова, управляющий партнер «Odgers Berndtson Украина»;

Дмитрий Шкурко, управляющий партнер «BrainSource International Украина»;

Игорь Кабузенко, управляющий партнер «Ward Howell Украина»;

Алексей Долгих, управляющий партнер «Boyden Украина»;

Роман Бондарь, управляющий партнер «Korn Ferry Украина»;

Татьяна Фурцева, руководитель киевского офиса Heidrick & Struggles;

Юлия Плиева, генеральный директор Apple Consulting.

Рейтинг «25 лучших CEO Украины 2025»

Спецноминации

Информация Возраст Компания Когда назначен/а Количество сотрудников Цитата Александр Писарук Возраст 60 Компания Райффайзен Банк Когда назначен/а 2019 Количество сотрудников 5500 Цитата «Честность, ответственность, целеустремленность» Михаил Шелемба Возраст 38 Компания DVL Telecom Когда назначен/а 2024 Количество сотрудников 4728 Цитата «Не стой на месте. Даже когда кажется, что достиг максимума»

Над проектом работали: Денис Кацило, Алексей Блинов, Игорь Орел, Николай Маранчак, Татьяна Антонюк, Юлия Белинская, Влада Ясько, Марина Тупчиенко, Дарья Дзисюк, Ульяна Букатюк, Константин Гненный.

Материал опубликован в журнале Forbes Ukraine №5 [38] за октябрь – ноябрь 2025 года.