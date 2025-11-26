Forbes Digital підписка
25 лучших CEO Украины 2025: штурманы «Авроры», McDonald's, Comfy, Vodafone и еще два десятка компаний /Олег Сидоряка, для Forbes Ukraine
Категория
Рейтинги
Дата

25 лучших CEO Украины 2025: штурманы «Авроры», McDonald's, Comfy, Vodafone и еще два десятка компаний

3 хв читання

Forbes Ukraine определил 25 лучших руководителей украинского бизнеса военного времени (+ две спецноминации). Кто они – штурманы украинского бизнеса?

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість 1799 грн.

Это первый список лучших руководителей Украины, доказавших свою эффективность в условиях войны, который составил Forbes Ukraine. Вместе с жюри мы оценили их профессиональные компетенции, лидерские качества, антикризисное управление и финансовые результаты возглавляемых ими компаний.

По результатам оценки определили 25 CEO, набравших больше всего баллов из 100 возможных. Пороговое значение для попадания – 76 баллов. Четверо топ-менеджеров выбыли с гонки, объявив о переходе с должности.

Председатель правления Райффайзен Банка Александр Писарук стал выбором жюри, набрав больше всего баллов – 71 из 75. Михаил Шелемба, который во время войны провел наибольшую M&A-сделку и объединил lifecell и «Датагруп-Volia» в холдинге DVL Telecom, – выбор редакции.

Один из 25 СЭО возглавляет госпредприятие, 24 – частные компании с украинским и иностранным капиталом.

В списке лучших СЕО три женщины, такое же количество было и в предыдущих рейтингах «25 лучших CEO» за 2013 и 2020 годы. Женщины – лидеры военного времени контролируют важнейшие сферы: кормят (McDonaldʼs), соединяют украинцев (Vodafone) и дают возможность ухаживать за собой (Eva).

Десять участников сохранили место в списке по сравнению с предыдущим рейтингом пятилетней давности.

Средний возраст лидера военного времени – 48 лет. Самый младший – СEO «Авроры» Тарас Панасенко, 37, наиболее опытных (по 60 лет) трое: Марко Ткачук из IDS, Ольга Шевченко из Eva и Александр Писарук.

Отраслевое распределение отражает разнообразие украинской экономики. Больше всего в списке 25+2 представителей розничной торговли (5) есть все три оператора мобильной связи. На втором месте пищевая промышленность (4), причем три предприятия производят напитки.

В рейтинге также аптеки (2), металлургия (2), агросектор (2), фармацевтическое производство (2), торговля нефтепродуктами (2), логистика, энергетика, общепит, оптовая дистрибуция и банки (от всех по одному представителю).

Антикризисное управление – это прежде всего о масштабах всей Украины. CEO военного времени суммарно руководят коллективом почти из 270 000 человек. Выручка этих бизнесов достигла 1,4 трлн грн.

Как мы считали

Нажмите «Читать больше», чтобы прочитать полный текст справки

Участниками рейтинга стали руководители компаний из обнародованного в 2024 году справочника Forbes «303 капитана бизнеса», которые отвечают всем следующим требованиям:

  • выручка компании (для банков – общие доходы) или оценка выручки за 2024 год составляла не менее 1 млрд грн;
  • коллектив подчиненных бизнесов – не менее 1000 работников;
  • выручка компании не снизилась, по сравнению с 2022 годом;
  • не владеют долей в управляемой компании 25% или больше;
  • возглавляют компанию не позже чем с 1 июля 2023 года.

Общая оценка по 100-балльной шкале содержит следующие показатели.

1. Экспертные оценки – до 75 баллов каждому кандидату:

  • профессионализм (до 22,5 балла) – охватывает экспертные оценки образования, компетентности, интеллекта, опыта и организации работы в компании;
  • лидерство (до 22,5 балла) – содержит экспертные оценки за моральные, личные и деловые качества;
  • антикризисный менеджмент (до 30 баллов) – включает экспертные оценки за результаты бизнеса в условиях войны, развитие и реакцию на вызовы.

2 . Аналитическая составляющая – до 25 дополнительных баллов каждому кандидату – оценивает возобновление бизнеса после шока войны:

  • рост выручки (доходов) по сравнению с 2022 годом (в абсолютном выражении, сравнительно самостоятельно и по сравнению с соответствующей отраслью) – до 12,5 балла;
  • рост чистой маржи по сравнению с 2022 годом в абсолютном и сравнительном выражении – до 12,5 балла.

Особенности расчетов:

  • в случае невозможности точно определить чистую маржу мы применяли удвоенную оценку динамики выручки;
  • при оценке не учитывались результаты тех, о ком стало известно, что они оставляют должность;
  • из-за сезонных особенностей для компаний агросектора в аналитической составляющей учитывали только целые годы (для остальных компаний и банков учитывали также финансовые результаты первого полугодия 2025 года);
  • в случае одинаковой суммы баллов предпочтение отдавалось тем участникам, которые получили больше всего баллов от жюри.

Эксперты, участвовавшие в оценке профессионализма, лидерства и антикризисного менеджмента руководителей:

  • Анна Кузенкова, управляющий партнер «Odgers Berndtson Украина»;
  • Дмитрий Шкурко, управляющий партнер «BrainSource International Украина»;
  • Игорь Кабузенко, управляющий партнер «Ward Howell Украина»;
  • Алексей Долгих, управляющий партнер «Boyden Украина»;
  • Роман Бондарь, управляющий партнер «Korn Ferry Украина»;
  • Татьяна Фурцева, руководитель киевского офиса Heidrick & Struggles;
  • Юлия Плиева, генеральный директор Apple Consulting.

Рейтинг «25 лучших CEO Украины 2025»

Нажмите на фото или имя кандидата, чтобы прочитать полный текст справки о нем/ней

Место Інформація Возраст Компания Когда призначен Количество сотрудников Количество баллов Цитата
1 Тарас Панасенко /Олег Сидоряка, для Forbes Ukraine Тарас Панасенко
Возраст
37
Компания
«Аврора»
Когда призначен
2011
Количество сотрудников
12 536
Количество баллов
89.4
Цитата
«Наша ниша – не о бедности, а об экономии»
2 Юлия Бадритдинова /пресс-служба McDonald’s в Украине Юлия Бадритдинова
Возраст
46
Компания
McDonald's
Когда призначен
2019
Количество сотрудников
9638
Количество баллов
87
Цитата
«Для меня нет слова «невозможно»
3 Сергей Жила /предоставлено пресс-службой Сергей Жила
Возраст
46
Компания
«Аскания»
Когда призначен
2019
Количество сотрудников
3060
Количество баллов
85.6
Цитата
«Совместно пережитые трудности сплачивают лучше, чем тимбилдинг»
4 Игорь Смелянский /Олег Сидоряка, для Forbes Ukraine Игорь Смелянский
Возраст
50
Компания
«Укрпочта»
Когда призначен
2016
Количество сотрудников
31 739
Количество баллов
84.8
Цитата
«Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе»
5 Николай Щербина Николай Щербина
Возраст
40
Компания
АНК
Когда призначен
2020
Количество сотрудников
8500
Количество баллов
83.8
Цитата
«You are the CEO of your life»
6 Марко Ткачук /предоставлено пресс-службой Марко Ткачук
Возраст
60
Компания
IDS
Когда призначен
2004
Количество сотрудников
2061
Количество баллов
82.4
Цитата
«Имеем ресурсы и талант, чтобы преодолеть любые вызовы»
7 Мауро Лонгобардо /предоставлено пресс-службой Мауро Лонгобардо
Возраст
47
Компания
«АрселорМиттал Кривой Рог»
Когда призначен
2020
Количество сотрудников
13 273
Количество баллов
81.1
Цитата
«Apri e leggi! («Открой и читай»)»
8 Игорь Хижняк /Олег Сидоряка, для Forbes Ukraine Игорь Хижняк
Возраст
47
Компания
Comfy
Когда призначен
2017
Количество сотрудников
4534
Количество баллов
80.9
Цитата
«Работаем с людьми и для людей»
9 Ольга Устинова /пресс-служба Vodafone Україна Ольга Устинова
Возраст
50
Компания
Vodafone
Когда призначен
2016
Количество сотрудников
4312
Количество баллов
80.4
Цитата
«Я за здоровую конкуренцию. Главное — равные правила игры»
10 Георг фон Нолькен /предоставлено пресс-службой Георг фон Нолькен
Возраст
46
Компания
«Континентал Фармерз Групп»
Когда призначен
2019
Количество сотрудников
2431
Количество баллов
79.9
Цитата
«Работай усердно, оставайся справедливым — и успех будет»
11 Тарас Коляда /Олег Сидоряка, для Forbes Ukraine Тарас Коляда
Возраст
39
Компания
« Подорожник»
Когда призначен
2011
Количество сотрудников
12 500
Количество баллов
79.4
Цитата
«Все возможно и все зависит от тебя»
12 Максим Тимченко /Антон Забельский для Forbes Ukraine Максим Тимченко
Возраст
50
Компания
ДТЭК
Когда призначен
2005
Количество сотрудников
55 000
Количество баллов
79.3
Цитата
«Цель — чтобы ДТЭК стал ведущей европейской энергокомпанией»
13 Андрей Самусенко /Олег Сидоряка, для Forbes Ukraine Андрей Самусенко
Возраст
48
Компания
Mondelēz
Когда призначен
2016
Количество сотрудников
1000
Количество баллов
78.9
Цитата
«Работать не 12 часов, а головой»
14 Александр Комаров /Артем Галкин для Forbes Ukraine Александр Комаров
Возраст
52
Компания
«Киевстар»
Когда призначен
2018
Количество сотрудников
3296
Количество баллов
78.6
Цитата
«Мотивация – часть крепкой корпоративной культуры»
15 Марк Петкевич Марк Петкевич
Возраст
52
Компания
Novus
Когда призначен
2017
Количество сотрудников
7160
Количество баллов
78.5
Цитата
«Я учитель для команды, у которой учусь»
16 Дмитрий Шпаков /предоставлено пресс-службой Дмитрий Шпаков
Возраст
52
Компания
AB InBev Efes
Когда призначен
2014
Количество сотрудников
1088
Количество баллов
77.9
Цитата
«В нашей команде действует принцип восприятия бизнеса как собственного»
17 Юрий Рыженков /Григорій Веприк, для Метінвест Юрий Рыженков
Возраст
49
Компания
«Метинвест»
Когда призначен
2013
Количество сотрудников
40 535
Количество баллов
77.7
Цитата
«Делать то, за что не будет стыдно»
18 Андрей Пивоварский /Олег Сидоряка, для Forbes Ukraine Андрей Пивоварский
Возраст
47
Компания
WOG
Когда призначен
2018
Количество сотрудников
7000
Количество баллов
77.6
Цитата
«Занимайся тем, что нравится. Совершенствуйся»
19 Владимир Костюк /пресслужба Фармак Владимир Костюк
Возраст
39
Компания
Farmak
Когда призначен
2018
Количество сотрудников
2733
Количество баллов
76.9
Цитата
«Команда – ключ к успеху»
20 Ярема Ивахив /из личного архива Ярема Ивахив
Возраст
44
Компания
LPP
Когда призначен
2019
Количество сотрудников
2162
Количество баллов
76.9
Цитата
«Верю в победу и восстановление Украины»
21 Василий Даниляк /Фото: Антон Забєльський, для Forbes Ukraine Василий Даниляк
Возраст
51
Компания
ОККО
Когда призначен
2022
Количество сотрудников
10 496
Количество баллов
76.8
Цитата
«Чтобы в Украине воплощалось в жизнь больше хороших идей»
22 Евген Осипов /Антон Забельский для Forbes Ukraine Евген Осипов
Возраст
49
Компания
Kernel
Когда призначен
2017
Количество сотрудников
10 900
Количество баллов
76.6
Цитата
«Превосходить самого себя, внедрять инновации»
23 Ольга Шевченко /пресс-служба EVA Ольга Шевченко
Возраст
60
Компания
EVA
Когда призначен
2010
Количество сотрудников
12 588
Количество баллов
76.4
Цитата
«Уважать каждого человека, независимо от его статуса»
24 Олег Хайдакин /предоставлено пресс-службой Олег Хайдакин
Возраст
55
Компания
Carlsberg Ukraine
Когда призначен
2022
Количество сотрудников
1310
Количество баллов
76.1
Цитата
«Позаботься о сотрудниках — и они позаботятся о бизнесе»
25 Евген Заика /предоставлено пресс-службой Евген Заика
Возраст
55
Компания
Acino
Когда призначен
2018
Количество сотрудников
1000
Количество баллов
75.9
Цитата
«Люди были, есть и будут главной движущей силой Acino»

Спецноминации

Информация Возраст Компания Когда назначен/а Количество сотрудников Цитата
Александр Писарук /Олег Сидоряка, для Forbes Ukraine Александр Писарук
Возраст
60
Компания
Райффайзен Банк
Когда назначен/а
2019
Количество сотрудников
5500
Цитата
«Честность, ответственность, целеустремленность»
Михаил Шелемба Михаил Шелемба
Возраст
38
Компания
DVL Telecom
Когда назначен/а
2024
Количество сотрудников
4728
Цитата
«Не стой на месте. Даже когда кажется, что достиг максимума»

Над проектом работали: Денис Кацило, Алексей Блинов, Игорь Орел, Николай Маранчак, Татьяна Антонюк, Юлия Белинская, Влада Ясько, Марина Тупчиенко, Дарья Дзисюк, Ульяна Букатюк, Константин Гненный.

Материал опубликован в журнале Forbes Ukraine №5 [38] за октябрь – ноябрь 2025 года.

