Forbes Ukraine уже второй раз публикует список компаний, которые лучше всего подготовились к возвращению ветеранов. Какие инструменты и решения компании изобрели за три с половиной года?

Первый список лучших работодателей для ветеранов Forbes Ukraine опубликовал в 2023 году. В него вошли 25 компаний. Суммарно у них работало около 2000 ветеранов.

В новом списке – 30 компаний и около 8000 воинов. В некоторых компаниях работают уже тысячи ветеранов: в «Укрзализныце» – 1470, в «Метинвесте» и ДТЭК – ориентировочно 1000.