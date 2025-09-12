Forbes Ukraine представляет шестой список «30 до 30» – молодых украинцев, которые уже показали незаурядную храбрость, принципиальность, лидерство и результаты в армии, бизнесе, креативе, спорте и общественной жизни.

Проект «30 до 30» опровергает миф, что талантливая молодежь стремится уехать из Украины в поисках лучшего будущего. Нет, украинская молодежь не ищет лучшее будущее, она его создает здесь и сейчас. Часть героев списка защищает страну на фронте, остальные развивают науку, культуру, бизнес, помогают обществу. Это одна из самых разнообразных наших тридцаток.

В список этого года вошли семь военных из шести родов войск, причем не только командиры. Мы раскрываем не все имена героев из соображений безопасности – среди участников есть спецназовец и основатели движения сопротивления в оккупации.