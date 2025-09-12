Forbes Ukraine презентує шостий список «30 до 30» – молодих українців, які вже показали непересічну хоробрість, принциповість, лідерство та результати у війську, бізнесі, креативі, спорті й суспільному житті.

Проєкт «30 до 30» спростовує міф, що талановита молодь прагне виїхати з України у пошуках кращого майбутнього. Ні, українська молодь не шукає краще майбутнє, вона його створює тут і зараз. Частина героїв списку захищає країну на фронті, решта розвиває науку, культуру, бізнес, допомагає суспільству. Це одна з найрізноманітніших наших тридцяток.

До цьогорічного списку увійшли семеро військових з шести родів військ, причому не лише командири. Ми розкриваємо не всі імена героїв з міркувань безпеки – серед учасників є спецпризначенець і засновники руху спротиву в окупації.