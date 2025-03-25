Десятка крупнейших иностранных продавцов одежды и обуви увеличила в 2024 году выручку на 63%. В лидерах – компании из Польши, Испании, Италии, Турции, Германии и Швеции. Кто заработал больше всего?
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Польские fashion-ритейлеры нашли подход к украинскому потребителю. Более трети от общей выручки десятки крупнейших иностранных ритейлеров в Украине в 2024 году заработали два игрока из Польши.
Наибольший годовой рост выручки – у Adidas: +56,5%. Немецкий бренд занимает четвёртое место в списке.
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