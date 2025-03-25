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Более 30 млрд грн на десятерых. Иностранные fashion-ритейлеры увеличили продажи в Украине в 1,6 раза. Кто заработал больше: Sinsay, Zara, H&M или Adidas?

Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes

3 хв читання

Скільки заробили найбільші іноземні мережі одягу та взуття у 2024-му в Україні /коллаж Анастасия Решетник

Десять крупнейших иностранных ритейлеров сгенерировали в 2024 году более 30 млрд грн выручки Фото коллаж Анастасия Решетник

Десятка крупнейших иностранных продавцов одежды и обуви увеличила в 2024 году выручку на 63%. В лидерах – компании из Польши, Испании, Италии, Турции, Германии и Швеции. Кто заработал больше всего?

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Польские fashion-ритейлеры нашли подход к украинскому потребителю. Более трети от общей выручки десятки крупнейших иностранных ритейлеров в Украине в 2024 году заработали два игрока из Польши.

Наибольший годовой рост выручки – у Adidas: +56,5%. Немецкий бренд занимает четвёртое место в списке.

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