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Понад 30 млрд грн на десятьох. Іноземні fashion-ритейлери збільшили продажі в Україні в 1,6 раза. Хто заробив більше: Sinsay, Zara, H&M чи Adidas?

Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes

3 хв читання

Скільки заробили найбільші іноземні мережі одягу та взуття у 2024-му в Україні /колаж Анастасія Решетнік

Десять найбільших іноземних ритейлерів згенерували у 2024 році понад 30 млрд грн виторгу Фото колаж Анастасія Решетнік

Десятка найбільших іноземних продавців одягу та взуття збільшила у 2024-му виторг на 63%. У лідерах – компанії з Польщі, Іспанії, Італії, Туреччини, Німеччини та Швеції. Хто заробив найбільше?

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Польські fashion-ритейлери знайшли підхід до українського споживача. Більше третини від загального виторгу десятки найбільших іноземних ритейлерів в Україні у 2024 році заробили два гравця з Польщі. 

Найбільше річне зростання виторгу – у Adidas: +56,5%. Німецький бренд посідає четверте місце у списку. 

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