Десятка найбільших іноземних продавців одягу та взуття збільшила у 2024-му виторг на 63%. У лідерах – компанії з Польщі, Іспанії, Італії, Туреччини, Німеччини та Швеції. Хто заробив найбільше?

Польські fashion-ритейлери знайшли підхід до українського споживача. Більше третини від загального виторгу десятки найбільших іноземних ритейлерів в Україні у 2024 році заробили два гравця з Польщі.

Найбільше річне зростання виторгу – у Adidas: +56,5%. Німецький бренд посідає четверте місце у списку.