Десятка найбільших іноземних продавців одягу та взуття збільшила у 2024-му виторг на 63%. У лідерах – компанії з Польщі, Іспанії, Італії, Туреччини, Німеччини та Швеції. Хто заробив найбільше?
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Польські fashion-ритейлери знайшли підхід до українського споживача. Більше третини від загального виторгу десятки найбільших іноземних ритейлерів в Україні у 2024 році заробили два гравця з Польщі.
Найбільше річне зростання виторгу – у Adidas: +56,5%. Німецький бренд посідає четверте місце у списку.
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