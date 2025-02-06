Пожертвования на $240 млрд. Баффет, Гейтс и Сорос – лидеры рейтинга «25 филантропов США». Кто еще из богачей отдал больше всего на благотворительность в 2024-м

Forbes USA опубликовал ежегодный рейтинг «25 крупнейших благотворителей США». Уоррен Баффет снова в лидерах. Новичок рейтинга – соучредитель Netflix Рид Гастингс. Есть и несколько выбывших – умерших или не достигших минимального показателя в $1,9 млрд. Кто отдает средства на добрые дела и почему в рейтинге нет Илона Маска, хотя он тоже делал пожертвования?

Совокупная сумма пожертвований 25 крупнейших филантропов США на 30 декабря 2024-го выросла до $241 млрд – это на $30 млрд больше, чем в 2023 году. В то же время их общее состояние за этот период выросло на 19%. Общая стоимость активов 25 крупнейших филантропов США составляет $1,6 трлн по сравнению с $1,4 трлн в прошлом году. За свою жизнь эти благотворители раздали 15% своего состояния.

Пятый год подряд рейтинг возглавил Уоррен Баффет. За свою жизнь он пожертвовал $62 млрд, что составляет 30% его состояния. В 2024-м Баффет пожертвовал больше, чем кто-либо другой из его оппонентов – $5,3 млрд. С 2006 года Баффет ежегодно передает миллиарды долларов в виде акций Berkshire Hathaway в Фонд Гейтсов и фонды, которыми руководят его трое детей.

Хотя Баффет является лидером по объему пожертвований, Джордж Сорос пожертвовал наибольший процент своего состояния – 76%. Значительная часть его Open Society Foundations направлена ​​на поддержку демократии в Центральной и Восточной Европе, а в последнее время – на финансирование образования детей в Афганистане.

Другим знаковым филантропом является Маккензи Скотт. В прошлом году она передала более $2,6 млрд разным организациям. За шесть лет писательница и бывшая супруга основателя Amazon Джеффа Безоса пожертвовала $19,3 млрд свыше 2450 организаций, в том числе Big Brothers Big Sisters Hawaii и Legal Aid DC.