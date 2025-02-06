Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Найбагатші
Дата

Forbes Digital

Пожертви на $240 млрд. Баффет, Ґейтс і Сорос – лідери рейтингу «25 філантропів США». Хто ще з багатіїв віддав найбільше на благодійність у 2024-му

Forbes USA
Forbes

12 хв читання

Воррен Баффет, Майкл Блумберг, Джефф Безос, Мерилін Саймонс /колаж Анастасія Решетнік

Воррен Баффет, Майкл Блумберг, Джефф Безос і Мерилін Саймонс – у лідерах рейтингу найбагатших філантропів Фото колаж Анастасія Решетнік

Forbes USA опублікував щорічний рейтинг «25 найбільших благодійників США». Воррен Баффет знову в лідерах. Новачок рейтингу – співзасновник Netflix Рід Гастінгс. Є й кілька таких, що вибули – померли або не досягли мінімального показника в $1,9 млрд. Хто віддає кошти на добрі справи й чому в рейтингу немає Ілона Маска, хоча він теж робив пожертви? 

Сукупна сума пожертвувань 25 найбільших філантропів США на 30 грудня 2024-го зросла до $241 млрд – це на $30 млрд більше, ніж у 2023 році. Водночас їхні загальні статки за цей період зросли на 19%. Загальна вартість активів 25 найбільших філантропів США становить $1,6 трлн порівняно з $1,4 трлн торік. За своє життя ці благодійники роздали 15% своїх статків.

Пʼятий рік поспіль рейтинг очолив Воррен Баффет. За своє життя він пожертвував $62 млрд, що становить 30% його статків. У 2024-му Баффет пожертвував більше, ніж будь-хто інший із його опонентів – $5,3 млрд. З 2006 року Баффет щорічно передає мільярди доларів у вигляді акцій Berkshire Hathaway до Фонду Ґейтсів і фондів, якими керують його троє дітей.

Хоча Баффет є лідером за обсягом пожертвувань, Джордж Сорос пожертвував найбільший відсоток своїх статків – 76%. Значна частина діяльності його Open Society Foundations спрямована на підтримку демократії у Центральній і Східній Європі, а останнім часом – на фінансування освіти дітей в Афганістані.

Іншою знаковою філантропкою є Маккензі Скотт. Минулого року вона передала понад $2,6 млрд різним організаціям. За шість років письменниця та колишня дружина засновника Amazon Джеффа Безоса пожертвувала $19,3 млрд понад 2450 організаціям, зокрема Big Brothers Big Sisters Hawaii та Legal Aid DC. 

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні