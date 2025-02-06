Пожертви на $240 млрд. Баффет, Ґейтс і Сорос – лідери рейтингу «25 філантропів США». Хто ще з багатіїв віддав найбільше на благодійність у 2024-му

Forbes USA опублікував щорічний рейтинг «25 найбільших благодійників США». Воррен Баффет знову в лідерах. Новачок рейтингу – співзасновник Netflix Рід Гастінгс. Є й кілька таких, що вибули – померли або не досягли мінімального показника в $1,9 млрд. Хто віддає кошти на добрі справи й чому в рейтингу немає Ілона Маска, хоча він теж робив пожертви?

Сукупна сума пожертвувань 25 найбільших філантропів США на 30 грудня 2024-го зросла до $241 млрд – це на $30 млрд більше, ніж у 2023 році. Водночас їхні загальні статки за цей період зросли на 19%. Загальна вартість активів 25 найбільших філантропів США становить $1,6 трлн порівняно з $1,4 трлн торік. За своє життя ці благодійники роздали 15% своїх статків.

Пʼятий рік поспіль рейтинг очолив Воррен Баффет. За своє життя він пожертвував $62 млрд, що становить 30% його статків. У 2024-му Баффет пожертвував більше, ніж будь-хто інший із його опонентів – $5,3 млрд. З 2006 року Баффет щорічно передає мільярди доларів у вигляді акцій Berkshire Hathaway до Фонду Ґейтсів і фондів, якими керують його троє дітей.

Хоча Баффет є лідером за обсягом пожертвувань, Джордж Сорос пожертвував найбільший відсоток своїх статків – 76%. Значна частина діяльності його Open Society Foundations спрямована на підтримку демократії у Центральній і Східній Європі, а останнім часом – на фінансування освіти дітей в Афганістані.

Іншою знаковою філантропкою є Маккензі Скотт. Минулого року вона передала понад $2,6 млрд різним організаціям. За шість років письменниця та колишня дружина засновника Amazon Джеффа Безоса пожертвувала $19,3 млрд понад 2450 організаціям, зокрема Big Brothers Big Sisters Hawaii та Legal Aid DC.