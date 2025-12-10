Сезон Формулы-1 2025 года завершился не только на трассе, но и в финансовой гонке пилотов. Forbes US опубликовал топ-10 самых высокооплачиваемых пилотов, которые вместе заработали рекордные $363 млн. Это на 15% больше, чем в 2024-м, и почти на 72% больше, чем в 2021-м. Среди пилотов появились новые лица: молодой дебютант Кими Антонелли и Лэнс Стролл, сын владельца команды Астон Мартин

Борьба за титул чемпиона Формулы-1 продолжалась до последних гонок сезона. С третьим местом в Гран-при Абу-Даби в воскресенье Ландо Норрис опередил своего напарника по британской команде Макларен Оскара Пиастри и действующего четырехкратного чемпиона, пилота Ред Булл Макса Ферстаппена, получив титул 2025 года вместе с бонусом в примерно $10 млн.

Но даже добавив к этому $18 млн зарплаты и еще $29,5 млн бонусов за достижения на трассе, получив в сумме $57,5 млн за сезон, англичанин Норрис финиширует в финансовой гонке Формулы-1 только на третьем месте.

Опережает Норриса семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, который установил рекорд серии с зарплатой, которая, по оценкам Forbes, составляет $70 млн. Кроме того, он получил еще $500 000 бонусов в своем первом сезоне с Феррари после 12 успешных сезонов в Мерседес.

И все же Ферстаппен снова возглавляет пелотон. Его общую сумму компенсаций Forbes оценивает в $76 млн. Из них $65 млн – зарплата и $11 млн – бонусы. 28-летний голландец уже четвертый сезон подряд сохраняет статус самого высокооплачиваемого пилота на трассе.

В сумме десятка самых высокооплачиваемых пилотов Формулы-1 заработала около $363 млн, по оценке Forbes. Это на 15% больше, чем в 2024 году ($317 млн), и аж на 72% больше, чем тогда, когда Forbes впервые опубликовал такой рейтинг в 2021-м.