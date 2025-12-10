Сезон Формули-1 2025 року завершився не лише на трасі, а й у фінансових перегонах пілотів. Forbes US опублікував десятку найбільш високооплачуваних пілотів, які разом заробили рекордні $363 млн. Це на 15% більше, ніж у 2024-му, і майже на 72% більше, ніж у 2021-му. Серед пілотів з’явилися нові обличчя: молодий дебютант Кімі Антонеллі та Ленс Стролл, син власника команди Астон Мартін
Боротьба за титул чемпіона Формули-1 тривала до останніх перегонів сезону. З третім місцем у Гран-прі Абу-Дабі в неділю Ландо Норріс випередив свого напарника по британській команді Макларен Оскара Піастрі та чинного чотириразового чемпіона, пілота Ред Булл Макса Ферстаппена, здобувши титул 2025 року разом із бонусом у приблизно $10 млн.
Але навіть додавши до цього $18 млн зарплати та ще $29,5 млн бонусів за досягнення на трасі, отримавши в сумі $57,5 млн за сезон, англієць Норріс фінішує у фінансових перегонах Формули-1 лише на третьому місці.
Випереджає Норріса семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Гамільтон, який встановив рекорд серії із зарплатою, що, за оцінками Forbes, становить $70 млн. Крім того, він отримав ще $500 000 бонусів у своєму першому сезоні з Феррарі після 12 успішних сезонів у Мерседес.
Та все ж Ферстаппен знову очолює пелотон. Його загальну суму компенсацій Forbes оцінює у $76 млн. Із них $65 млн – зарплата та $11 млн – бонуси. 28-річний нідерландець уже четвертий сезон поспіль зберігає статус найбільш високооплачуваного пілота на трасі.
У сумі десятка найбільш високооплачуваних пілотів Формули-1 заробила близько $363 млн, за оцінкою Forbes. Це на 15% більше, ніж у 2024 році ($317 млн), і аж на 72% більше, ніж тоді, коли Forbes уперше опублікував такий рейтинг у 2021-му.
