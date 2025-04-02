Новый год, новые рекорды. Forbes USA обновил список самых богатых людей в мире. Кто вошел в сотню?

Forbes USA опубликовал обновленный рейтинг самых богатых людей мира. В первую тройку уже традиционно вошли Илон Маск, Марк Цукерберг и Джефф Безос. В рейтинге также семеро украинцев, среди которых Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Петр Порошенко. Знакомим с первой сотней самых богатых
Отримуйте інсайти, що дають перевагу: підпишіться на Forbes Digital та завжди будьте на крок попереду у світі бізнесу.
Від 49 грн на місяць!
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.