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Новый год, новые рекорды. Forbes USA обновил список самых богатых людей в мире. Кто вошел в сотню?

Forbes USA
Forbes

3 хв читання

найбагатші, мільярдери, Forbes USA /Нил Джеймисон для Forbes USA

В рейтинг самых богатых людей мира 2025 года от Forbes USA вошли 3028 предпринимателей – рекордное число с 1987 года. Фото Нил Джеймисон для Forbes USA

Forbes USA опубликовал обновленный рейтинг самых богатых людей мира. В первую тройку уже традиционно вошли Илон Маск, Марк Цукерберг и Джефф Безос. В рейтинге также семеро украинцев, среди которых Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Петр Порошенко. Знакомим с первой сотней самых богатых

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