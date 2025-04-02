Новий рік, нові рекорди. Forbes USA оновив список найбагатших людей світу. Хто увійшов до сотні?

Forbes шукає мільярдерів по всьому світу з 1987 року. У перший рік їх нарахували 140. Знадобилося два десятиліття, аби їх кількість перевищила тисячу. У 2017-му їх стало понад 2000. Тепер, через вісім років, нова позначка – 3028 підприємців, інвесторів та спадкоємців у цьогорічному рейтингу, що на 247 більше, ніж торік. І справа не лише в кількості – вони багатші, ніж будь-коли: їхній сукупний статок сягнув $16,1 трлн, майже на $2 трлн більше, ніж у 2024-му.

США встановили рекорд – 902 мільярдери. Далі йдуть Китай (516, включно з Гонконгом) та Індія (205). Forbes USA використовували біржові котирування та валютні курси станом на 7 березня 2025 року. Актуальні статки всіх 3028 мільярдерів – у нашому рейтингу в реальному часі.

Серед десятки найбагатших лише двоє втратили частину статків порівняно з 2024 роком: Бернар Арно та Стів Балмер. Фото інфографіка Анастасія Решетнік

Українці в рейтингу

Рінат Ахметов – найбагатша людина України за версією Forbes USA. Його статки за рік зросли майже вдвічі – з $4 млрд до $7,9 млрд. У глобальному рейтингу Forbes він піднявся на 390-ту позицію. Основними причинами такого зростання стало збільшення виторгу підприємств його холдингів «Метінвест» та ДТЕК, що вплинуло на їхню ринкову вартість. Також суттєво зросла оцінка вартості банку ПУМБ – на тлі стабільної роботи банківської системи. Додатковим чинником стали грошові заощадження, отримані у вигляді дивідендів, а також поява на воді нової яхти Luminance довжиною 139 метрів і вартістю $500 млн, яка, ймовірно, належить саме Ахметову.

Віктор Пінчук піднявся на 1141-шу позицію в глобальному списку. Його статки зросли на 60%, або на $1,2 млрд, і тепер оцінюються у $3,2 млрд. Це зростання повʼязане з покращенням фінансових показників трубного холдингу «Інтерпайп», газовидобувної компанії GeoAlliance та переоцінкою їхньої ринкової вартості. Окрім того, зросла вартість особистих активів Пінчука – нерухомості, грошових коштів та інших цінностей.

Петро Порошенко повернувся до рейтингу Forbes після перерви. Він посів 1947-ме місце зі статками у $1,8 млрд. Ще одне повернення – агропідприємець Андрій Веревський. Його статки оцінено у $1,4 млрд, що дозволило йому посісти 2356-ту сходинку. Повернення до списку стало можливим завдяки зростанню капіталізації агрохолдингу Kernel.

На 2623-му місці опинилися одразу троє українців: Вадим Новинський, Костянтин Жеваго та Влад Яценко. У кожного з них – по $1,2 млрд. Яценко, співзасновник фінтех-компанії Revolut, також повернувся до рейтингу цього року. Статки Новинського і Жеваго залишилися на рівні минулого року.

Натомість зі списку випав Геннадій Боголюбов, співвласник групи «Приват». Минулого року його статки оцінювались у $1 млрд, і він посідав 2692-ге місце. Цьогоріч його імені в рейтингу немає.

100 найбагатших людей світу 2025

Місце Ім'я Статки, $ млрд Вік Країна Джерело статків Індустрія 1 Ілон Маск Статки, $ млрд 342 Вік 53 Країна США Джерело статків Tesla, SpaceX Індустрія Автомобільна 2 Марк Цукерберг Статки, $ млрд 216 Вік 40 Країна США Джерело статків Facebook Індустрія Технології 3 Джефф Безос Статки, $ млрд 215 Вік 61 Країна США Джерело статків Amazon Індустрія Технології 4 Ларрі Еллісон Статки, $ млрд 192 Вік 80 Країна США Джерело статків Oracle Індустрія Технології 5 Бернар Арно і родина Статки, $ млрд 178 Вік 76 Країна Франція Джерело статків LVMH Індустрія Мода та роздрібна торгівля 6 Воррен Баффет Статки, $ млрд 154 Вік 94 Країна США Джерело статків Berkshire Hathaway Індустрія Фінанси та інвестиції 7 Ларрі Пейдж Статки, $ млрд 144 Вік 52 Країна США Джерело статків Google Індустрія Технології 8 Сергій Брін Статки, $ млрд 138 Вік 51 Країна США Джерело статків Google Індустрія Технології 9 Амансіо Ортега Статки, $ млрд 124 Вік 89 Країна Іспанія Джерело статків Zara Індустрія Мода та роздрібна торгівля 10 Стів Балмер Статки, $ млрд 118 Вік 69 Країна США Джерело статків Microsoft Індустрія Технології 11 Роб Волтон і родина Статки, $ млрд 110 Вік 80 Країна США Джерело статків Walmart Індустрія Мода та роздрібна торгівля 12 Джим Волтон і родина Статки, $ млрд 109 Вік 76 Країна США Джерело статків Walmart Індустрія Мода та роздрібна торгівля 13 Білл Гейтс Статки, $ млрд 108 Вік 69 Країна США Джерело статків Microsoft Індустрія Технології 14 Майкл Блумберг Статки, $ млрд 105 Вік 83 Країна США Джерело статків Bloomberg LP Індустрія Фінанси та інвестиції 15 Еліс Волтон Статки, $ млрд 101 Вік 75 Країна США Джерело статків Walmart Індустрія Мода та роздрібна торгівля 16 Дженсен Хуанг Статки, $ млрд 98,7 Вік 62 Країна США Джерело статків Напівпровідники Індустрія Технології 17 Майкл Делл Статки, $ млрд 97,7 Вік 60 Країна США Джерело статків Dell Technologies Індустрія Технології 18 Мукеш Амбані Статки, $ млрд 92,5 Вік 67 Країна Індія Джерело статків Диверсифікований бізнес Індустрія Диверсифікований бізнес 19 Карлос Слім Елу і родина Статки, $ млрд 82,5 Вік 85 Країна Мексика Джерело статків Телеком Індустрія Телеком 20 Франсуаза Бетанкур-Маєрс і сім’я Статки, $ млрд 81,6 Вік 71 Країна Франція Джерело статків L'Oreal Індустрія Мода та роздрібна торгівля 21 Джулія Кох і родина Статки, $ млрд 74,2 Вік 62 Країна США Джерело статків Koch, Inc. Індустрія Диверсифікований бізнес 22 Чарльз Кох і родина Статки, $ млрд 67,5 Вік 89 Країна США Джерело статків Koch, Inc. Індустрія Диверсифікація бізнесу 23 Чжан Імін Статки, $ млрд 65,5 Вік 41 Країна Сінгапур Джерело статків TikTok Індустрія Технології 24 Чанпен Чжао Статки, $ млрд 62,9 Вік 48 Країна ОАЕ Джерело статків Криптобіржа Індустрія Фінанси та інвестиції 25 Джефф Ясс Статки, $ млрд 59 Вік 66 Країна США Джерело статків Трейдинг, інвестиції Індустрія Фінанси та інвестиції 26 Чжун Шаньшань Статки, $ млрд 57,7 Вік 70 Країна Китай Джерело статків Напої, фармацевтика Індустрія Харчові продукти та напої 27 Томас Петерфі Статки, $ млрд 57,3 Вік 80 Країна США Джерело статків Дисконтне брокерство Індустрія Фінанси та інвестиції 28 Гаутам Адані Статки, $ млрд 56,3 Вік 62 Країна Індія Джерело статків Інфраструктура, сировина Індустрія Диверсифікація бізнесу 29 Ма Хуатенг Статки, $ млрд 56,2 Вік 53 Країна Китай Джерело статків Онлайн-ігри Індустрія Технології 30 Янай Тадасі і родина Статки, $ млрд 45,1 Вік 76 Країна Японія Джерело статків Роздрібна торгівля одягом Індустрія Мода та роздрібна торгівля 31 Стівен Шварцман Статки, $ млрд 44,4 Вік 78 Країна США Джерело статків Інвестиції Індустрія Фінанси та інвестиції 32 Лей Цзюнь Статки, $ млрд 43,5 Вік 55 Країна Китай Джерело статків Смартфони Індустрія Технології 33 Жаклін Марс Статки, $ млрд 42,6 Вік 85 Країна США Джерело статків Цукерки, корм для тварин Індустрія Харчові продукти та напої 33 Джон Марс Статки, $ млрд 42,6 Вік 89 Країна США Джерело статків Цукерки, корм для тварин Індустрія Харчові продукти та напої 35 Кен Ґріффін Статки, $ млрд 42,3 Вік 56 Країна США Джерело статків Хедж-фонди Індустрія Фінанси та інвестиції 35 Колін Хуан Статки, $ млрд 42,3 Вік 45 Країна США Джерело статків E-commerce Індустрія Технології 37 Дітер Шварц Статки, $ млрд 41 Вік 85 Країна Німеччина Джерело статків Роздрібна торгівля Індустрія Мода і роздрібна торгівля 38 Марк Матешиц Статки, $ млрд 40,6 Вік 32 Країна Австрія Джерело статків Red Bull Індустрія Харчові продукти та напої 39 Клаус-Міхаель Кюне Статки, $ млрд 39,6 Вік 87 Країна Швейцарія Джерело статків Судноплавство Індустрія Логістика 40 Лі Кашин Статки, $ млрд 38,9 Вік 96 Країна Гонконг Джерело статків Диверсифікація бізнесу Індустрія Диверсифікація бізнесу 41 Джованні Ферреро Статки, $ млрд 38,2 Вік 60 Країна Бельгія Джерело статків Nutella, шоколад Індустрія Харчові продукти та напої 42 Лукас Волтон Статки, $ млрд 37,9 Вік 38 Країна США Джерело статків Walmart Індустрія Мода та роздрібна торгівля 42 Робін Цзен Статки, $ млрд 37,9 Вік 56 Країна Китай Джерело статків Акумулятори Індустрія Автомобілебудування 44 Джанлуїджі Апонте Статки, $ млрд 37,7 Вік 84 Країна Швейцарія Джерело статків Судноплавство Індустрія Логістика 44 Рафаела Апонте-Діамант Статки, $ млрд 37,7 Вік 80 Країна Швейцарія Джерело статків Судноплавство Індустрія Логістика 46 Ален Вертгаймер Статки, $ млрд 36 Вік 76 Країна США Джерело статків Chanel Індустрія Мода та роздрібна торгівля 46 Жерар Вертгаймер Статки, $ млрд 36 Вік 74 Країна США Джерело статків Chanel Індустрія Мода та роздрібна торгівля 48 Савітрі Джиндал і родин Статки, $ млрд 35,5 Вік 75 Країна Індія Джерело статків Сталь Індустрія Метали й гірництво 49 Філ Найт і родина Статки, $ млрд 35,4 Вік 87 Країна США Джерело статків Nike Індустрія Мода та роздрібна торгівля 50 Рейнгольд Вюрт і родина Статки, $ млрд 35,1 Вік 89 Країна Німеччина Джерело статків Кріплення Індустрія Виробництво 51 Шив Надар Статки, $ млрд 34,5 Вік 79 Країна Індія Джерело статків Програмне забезпечення Індустрія Технології 51 Едуардо Саверін Статки, $ млрд 34,5 Вік 43 Країна Сінгапур Джерело статків Facebook Індустрія Технології 53 Андреа Піньятаро Статки, $ млрд 34,2 Вік 54 Країна Швейцарія Джерело статків Фінансове ПЗ Індустрія Фінанси та інвестиції 54 Вільям Дінг Статки, $ млрд 33,3 Вік 53 Країна Китай Джерело статків Онлайн-ігри Індустрія Технології 55 Абіґейл Джонсон Статки, $ млрд 32,7 Вік 53 Країна США Джерело статків Fidelity Індустрія Фінанси та інвестиції 56 Міріам Адельсон і родина Статки, $ млрд 32,1 Вік 79 Країна США Джерело статків Казино Індустрія Азартні ігри 57 Мерилін Саймонс і родина Статки, $ млрд 31 Вік 74 Країна США Джерело статків Хедж-фонди Індустрія Фінанси та інвестиції 58 Мелінда Френч Гейтс Статки, $ млрд 30,4 Вік 60 Країна США Джерело статків Microsoft, інвестиції Індустрія Технології 59 Лен Блаватнік Статки, $ млрд 29,9 Вік 67 Країна Велика Британія Джерело статків Музика, хімія Індустрія Диверсифікований бізнес 60 Масайосі Сон Статки, $ млрд 29,4 Вік 67 Країна Японія Джерело статків Телеком, інвестиції Індустрія Фінанси та інвестиції 61 Джина Райнхарт Статки, $ млрд 29,3 Вік 71 Країна Австралія Джерело статків Гірництво Індустрія Метали й гірництво 62 Вагіт Алекперов Статки, $ млрд 28,7 Вік 74 Країна Росія Джерело статків Нафта Індустрія Енергетика 63 Герман Ларреа Мота Веласко і родина Статки, $ млрд 28,6 Вік 71 Країна Мексика Джерело статків Гірництво Індустрія Метали і гірництво 63 Олексій Мордашов і родина Статки, $ млрд 28,6 Вік 59 Країна Росія Джерело статків Сталь, інвестиції Індустрія Метали і гірництво 63 Джек Ма Статки, $ млрд 28,6 Вік 60 Країна Китай Джерело статків E-commerce Індустрія Технології 66 Леонід Міхельсон і родина Статки, $ млрд 28,4 Вік 69 Країна Росія Джерело статків Газ, хімія Індустрія Енергетика 67 Елейн Маршал і родина Статки, $ млрд 28,3 Вік 82 Країна США Джерело статків Koch Inc. Індустрія Диверсифікація бізнесу 68 Еяль Офер Статки, $ млрд 28,2 Вік 84 Країна Монако Джерело статків Нерухомість, судноплавство Індустрія Диверсифікація бізнесу 68 Маккензі Скотт Статки, $ млрд 28,2 Вік 54 Країна США Джерело статків Amazon Індустрія Технології 70 Айріс Фонтбона і родина Статки, $ млрд 28,1 Вік 82 Країна Чилі Джерело статків Гірництво Індустрія Метали і гірництво 71 Даніел Ґілберт Статки, $ млрд 27,8 Вік 63 Країна США Джерело статків Rocket Mortgage Індустрія Фінанси та інвестиції 72 Лоу Тук Квонг Статки, $ млрд 27,3 Вік 76 Країна Індонезія Джерело статків Вугілля Індустрія Енергетика 73 Томас Фріст-молодший і родина Статки, $ млрд 27 Вік 86 Країна США Джерело статків Лікарні Індустрія Охорона здоров'я 73 Хе Сянцзянь і родина Статки, $ млрд 27 Вік 82 Країна Китай Джерело статків Побутова техніка Індустрія Виробництво 75 Володимир Лісін Статки, $ млрд 26,5 Вік 68 Країна Росія Джерело статків Сталь, транспорт Індустрія Метали та гірництво 76 Ван Чуаньфу Статки, $ млрд 26,4 Вік 58 Країна Китай Джерело статків Акумулятори, автомобілі Індустрія Автомобілебудування 77 Ліндал Стівенс Грет і родина Статки, $ млрд 25,8 Вік 50 Країна США Джерело статків Нафта і газ Індустрія Енергетика 78 Сюзанна Клаттен Статки, $ млрд 25,2 Вік 62 Країна Німеччина Джерело статків BMW, фармацевтика Індустрія Автомобілебудування 79 Діліп Шанґхві Статки, $ млрд 24,9 Вік 69 Країна Індія Джерело статків Фармацевтика Індустрія Охорона здоров'я 80 Еммануель Беньє Статки, $ млрд 24,5 Вік 54 Країна Франція Джерело статків Сири Індустрія Харчові продукти та напої 81 Володимир Потанін Статки, $ млрд 24,2 Вік 64 Країна Росія Джерело статків Метали Індустрія Метали та гірництво 82 Ерік Шмідт Статки, $ млрд 24 Вік 69 Країна США Джерело статків Google Індустрія Технології 83 Аліко Данґоте Статки, $ млрд 23,9 Вік 67 Країна Нігерія Джерело статків Цемент, цукор Індустрія Виробництво 84 Стефан Квандт Статки, $ млрд 23,8 Вік 58 Країна Німеччина Джерело статків BMW Індустрія Автомобілебудування 85 Геннадій Тимченко Статки, $ млрд 23,2 Вік 72 Країна Росія Джерело статків Нафта, газ Індустрія Енергетика 86 Сайрус Пунавалла Статки, $ млрд 23,1 Вік 83 Країна Індія Джерело статків Вакцини Індустрія Охорона здоровʼя 87 Руперт Мердок і родина Статки, $ млрд 23 Вік 94 Країна США Джерело статків Газети, телебачення Індустрія Медіа та розваги 88 Джон Менард-молодший Статки, $ млрд 22,9 Вік 85 Країна США Джерело статків Будівельні супермаркети Індустрія Роздрібна торгівля 89 Ідан Офер Статки, $ млрд 22,5 Вік 69 Країна Велика Британія Джерело статків Судноплавство Індустрія Диверсифікація бізнесу 90 Джанкарло Девазіні Статки, $ млрд 22,4 Вік 60 Країна Франція Джерело статків Криптовалюта Індустрія Фінанси та інвестиції 90 Р. Буді Хартоно Статки, $ млрд 22,4 Вік 84 Країна Індонезія Джерело статків Банки, тютюн Індустрія Фінанси та інвестиції 92 Даян Хендрікс Статки, $ млрд 21,9 Вік 78 Країна США Джерело статків Будматеріали Індустрія Будівництво 93 Франсуа Піно і родина Статки, $ млрд 21,7 Вік 88 Країна Франція Джерело статків Люксові товари Індустрія Роздрібна торгівля 94 Майкл Хартоно Статки, $ млрд 21,5 Вік 85 Країна Індонезія Джерело статків Банки, тютюн Індустрія Виробництво 95 Стів Коен Статки, $ млрд 21,3 Вік 68 Країна США Джерело статків Хедж-фонди Індустрія Фінанси та інвестиції 95 Девід Теппер Статки, $ млрд 21,3 Вік 67 Країна США Джерело статків Хедж-фонди Індустрія Фінанси та інвестиції 97 Кумар Бірла Статки, $ млрд 20,9 Вік 57 Країна Індія Джерело статків Диверсифікація бізнесу Індустрія Диверсифікація бізнесу 98 Вікі Сафра і родина Статки, $ млрд 20,7 Вік 72 Країна Швейцарія Джерело статків Банки Індустрія Фінанси та інвестиції 99 Лу Сяньян Статки, $ млрд 20 Вік 62 Країна Китай Джерело статків Автомобілі, акумулятори Індустрія Автомобілебудування 99 Праджоґо Пангесту Статки, $ млрд 20 Вік 80 Країна Індонезія Джерело статків Нафтехімія, енергетика Індустрія Диверсифікація бізнесу