Новий рік, нові рекорди. Forbes USA оновив список найбагатших людей світу. Хто увійшов до сотні?

Forbes USA опублікував оновлений рейтинг найбагатших людей світу. До першої трійки вже традиційно увійшли Ілон Маск, Марк Цукерберг та Джефф Безос. У рейтингу також є семеро українців, серед яких Рінат Ахметов, Віктор Пінчук та Петро Порошенко. Знайомимо з першою сотнею найбагатших
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Forbes шукає мільярдерів по всьому світу з 1987 року. У перший рік їх нарахували 140. Знадобилося два десятиліття, аби їх кількість перевищила тисячу. У 2017-му їх стало понад 2000. Тепер, через вісім років, нова позначка – 3028 підприємців, інвесторів та спадкоємців у цьогорічному рейтингу, що на 247 більше, ніж торік. І справа не лише в кількості – вони багатші, ніж будь-коли: їхній сукупний статок сягнув $16,1 трлн, майже на $2 трлн більше, ніж у 2024-му.
США встановили рекорд – 902 мільярдери. Далі йдуть Китай (516, включно з Гонконгом) та Індія (205). Forbes USA використовували біржові котирування та валютні курси станом на 7 березня 2025 року. Актуальні статки всіх 3028 мільярдерів – у нашому рейтингу в реальному часі.
Українці в рейтингу
Рінат Ахметов – найбагатша людина України за версією Forbes USA. Його статки за рік зросли майже вдвічі – з $4 млрд до $7,9 млрд. У глобальному рейтингу Forbes він піднявся на 390-ту позицію. Основними причинами такого зростання стало збільшення виторгу підприємств його холдингів «Метінвест» та ДТЕК, що вплинуло на їхню ринкову вартість. Також суттєво зросла оцінка вартості банку ПУМБ – на тлі стабільної роботи банківської системи. Додатковим чинником стали грошові заощадження, отримані у вигляді дивідендів, а також поява на воді нової яхти Luminance довжиною 139 метрів і вартістю $500 млн, яка, ймовірно, належить саме Ахметову.
Віктор Пінчук піднявся на 1141-шу позицію в глобальному списку. Його статки зросли на 60%, або на $1,2 млрд, і тепер оцінюються у $3,2 млрд. Це зростання повʼязане з покращенням фінансових показників трубного холдингу «Інтерпайп», газовидобувної компанії GeoAlliance та переоцінкою їхньої ринкової вартості. Окрім того, зросла вартість особистих активів Пінчука – нерухомості, грошових коштів та інших цінностей.
Петро Порошенко повернувся до рейтингу Forbes після перерви. Він посів 1947-ме місце зі статками у $1,8 млрд. Ще одне повернення – агропідприємець Андрій Веревський. Його статки оцінено у $1,4 млрд, що дозволило йому посісти 2356-ту сходинку. Повернення до списку стало можливим завдяки зростанню капіталізації агрохолдингу Kernel.
На 2623-му місці опинилися одразу троє українців: Вадим Новинський, Костянтин Жеваго та Влад Яценко. У кожного з них – по $1,2 млрд. Яценко, співзасновник фінтех-компанії Revolut, також повернувся до рейтингу цього року. Статки Новинського і Жеваго залишилися на рівні минулого року.
Натомість зі списку випав Геннадій Боголюбов, співвласник групи «Приват». Минулого року його статки оцінювались у $1 млрд, і він посідав 2692-ге місце. Цьогоріч його імені в рейтингу немає.
100 найбагатших людей світу 2025
|Місце
|Ім'я
|Статки, $ млрд
|Вік
|Країна
|Джерело статків
|Індустрія
|1
|Ілон Маск
|
Статки, $ млрд342
|
Вік53
|
КраїнаСША
|
Джерело статківTesla, SpaceX
|
ІндустріяАвтомобільна
|2
|Марк Цукерберг
|
Статки, $ млрд216
|
Вік40
|
КраїнаСША
|
Джерело статківFacebook
|
ІндустріяТехнології
|3
|Джефф Безос
|
Статки, $ млрд215
|
Вік61
|
КраїнаСША
|
Джерело статківAmazon
|
ІндустріяТехнології
|4
|Ларрі Еллісон
|
Статки, $ млрд192
|
Вік80
|
КраїнаСША
|
Джерело статківOracle
|
ІндустріяТехнології
|5
|Бернар Арно і родина
|
Статки, $ млрд178
|
Вік76
|
КраїнаФранція
|
Джерело статківLVMH
|
ІндустріяМода та роздрібна торгівля
|6
|Воррен Баффет
|
Статки, $ млрд154
|
Вік94
|
КраїнаСША
|
Джерело статківBerkshire Hathaway
|
ІндустріяФінанси та інвестиції
|7
|Ларрі Пейдж
|
Статки, $ млрд144
|
Вік52
|
КраїнаСША
|
Джерело статківGoogle
|
ІндустріяТехнології
|8
|Сергій Брін
|
Статки, $ млрд138
|
Вік51
|
КраїнаСША
|
Джерело статківGoogle
|
ІндустріяТехнології
|9
|Амансіо Ортега
|
Статки, $ млрд124
|
Вік89
|
КраїнаІспанія
|
Джерело статківZara
|
ІндустріяМода та роздрібна торгівля
|10
|Стів Балмер
|
Статки, $ млрд118
|
Вік69
|
КраїнаСША
|
Джерело статківMicrosoft
|
ІндустріяТехнології
|11
|Роб Волтон і родина
|
Статки, $ млрд110
|
Вік80
|
КраїнаСША
|
Джерело статківWalmart
|
ІндустріяМода та роздрібна торгівля
|12
|Джим Волтон і родина
|
Статки, $ млрд109
|
Вік76
|
КраїнаСША
|
Джерело статківWalmart
|
ІндустріяМода та роздрібна торгівля
|13
|Білл Гейтс
|
Статки, $ млрд108
|
Вік69
|
КраїнаСША
|
Джерело статківMicrosoft
|
ІндустріяТехнології
|14
|Майкл Блумберг
|
Статки, $ млрд105
|
Вік83
|
КраїнаСША
|
Джерело статківBloomberg LP
|
ІндустріяФінанси та інвестиції
|15
|Еліс Волтон
|
Статки, $ млрд101
|
Вік75
|
КраїнаСША
|
Джерело статківWalmart
|
ІндустріяМода та роздрібна торгівля
|16
|Дженсен Хуанг
|
Статки, $ млрд98,7
|
Вік62
|
КраїнаСША
|
Джерело статківНапівпровідники
|
ІндустріяТехнології
|17
|Майкл Делл
|
Статки, $ млрд97,7
|
Вік60
|
КраїнаСША
|
Джерело статківDell Technologies
|
ІндустріяТехнології
|18
|Мукеш Амбані
|
Статки, $ млрд92,5
|
Вік67
|
КраїнаІндія
|
Джерело статківДиверсифікований бізнес
|
ІндустріяДиверсифікований бізнес
|19
|Карлос Слім Елу і родина
|
Статки, $ млрд82,5
|
Вік85
|
КраїнаМексика
|
Джерело статківТелеком
|
ІндустріяТелеком
|20
|Франсуаза Бетанкур-Маєрс і сім’я
|
Статки, $ млрд81,6
|
Вік71
|
КраїнаФранція
|
Джерело статківL'Oreal
|
ІндустріяМода та роздрібна торгівля
|21
|Джулія Кох і родина
|
Статки, $ млрд74,2
|
Вік62
|
КраїнаСША
|
Джерело статківKoch, Inc.
|
ІндустріяДиверсифікований бізнес
|22
|Чарльз Кох і родина
|
Статки, $ млрд67,5
|
Вік89
|
КраїнаСША
|
Джерело статківKoch, Inc.
|
ІндустріяДиверсифікація бізнесу
|23
|Чжан Імін
|
Статки, $ млрд65,5
|
Вік41
|
КраїнаСінгапур
|
Джерело статківTikTok
|
ІндустріяТехнології
|24
|Чанпен Чжао
|
Статки, $ млрд62,9
|
Вік48
|
КраїнаОАЕ
|
Джерело статківКриптобіржа
|
ІндустріяФінанси та інвестиції
|25
|Джефф Ясс
|
Статки, $ млрд59
|
Вік66
|
КраїнаСША
|
Джерело статківТрейдинг, інвестиції
|
ІндустріяФінанси та інвестиції
|26
|Чжун Шаньшань
|
Статки, $ млрд57,7
|
Вік70
|
КраїнаКитай
|
Джерело статківНапої, фармацевтика
|
ІндустріяХарчові продукти та напої
|27
|Томас Петерфі
|
Статки, $ млрд57,3
|
Вік80
|
КраїнаСША
|
Джерело статківДисконтне брокерство
|
ІндустріяФінанси та інвестиції
|28
|Гаутам Адані
|
Статки, $ млрд56,3
|
Вік62
|
КраїнаІндія
|
Джерело статківІнфраструктура, сировина
|
ІндустріяДиверсифікація бізнесу
|29
|Ма Хуатенг
|
Статки, $ млрд56,2
|
Вік53
|
КраїнаКитай
|
Джерело статківОнлайн-ігри
|
ІндустріяТехнології
|30
|Янай Тадасі і родина
|
Статки, $ млрд45,1
|
Вік76
|
КраїнаЯпонія
|
Джерело статківРоздрібна торгівля одягом
|
ІндустріяМода та роздрібна торгівля
|31
|Стівен Шварцман
|
Статки, $ млрд44,4
|
Вік78
|
КраїнаСША
|
Джерело статківІнвестиції
|
ІндустріяФінанси та інвестиції
|32
|Лей Цзюнь
|
Статки, $ млрд43,5
|
Вік55
|
КраїнаКитай
|
Джерело статківСмартфони
|
ІндустріяТехнології
|33
|Жаклін Марс
|
Статки, $ млрд42,6
|
Вік85
|
КраїнаСША
|
Джерело статківЦукерки, корм для тварин
|
ІндустріяХарчові продукти та напої
|33
|Джон Марс
|
Статки, $ млрд42,6
|
Вік89
|
КраїнаСША
|
Джерело статківЦукерки, корм для тварин
|
ІндустріяХарчові продукти та напої
|35
|Кен Ґріффін
|
Статки, $ млрд42,3
|
Вік56
|
КраїнаСША
|
Джерело статківХедж-фонди
|
ІндустріяФінанси та інвестиції
|35
|Колін Хуан
|
Статки, $ млрд42,3
|
Вік45
|
КраїнаСША
|
Джерело статківE-commerce
|
ІндустріяТехнології
|37
|Дітер Шварц
|
Статки, $ млрд41
|
Вік85
|
КраїнаНімеччина
|
Джерело статківРоздрібна торгівля
|
ІндустріяМода і роздрібна торгівля
|38
|Марк Матешиц
|
Статки, $ млрд40,6
|
Вік32
|
КраїнаАвстрія
|
Джерело статківRed Bull
|
ІндустріяХарчові продукти та напої
|39
|Клаус-Міхаель Кюне
|
Статки, $ млрд39,6
|
Вік87
|
КраїнаШвейцарія
|
Джерело статківСудноплавство
|
ІндустріяЛогістика
|40
|Лі Кашин
|
Статки, $ млрд38,9
|
Вік96
|
КраїнаГонконг
|
Джерело статківДиверсифікація бізнесу
|
ІндустріяДиверсифікація бізнесу
|41
|Джованні Ферреро
|
Статки, $ млрд38,2
|
Вік60
|
КраїнаБельгія
|
Джерело статківNutella, шоколад
|
ІндустріяХарчові продукти та напої
|42
|Лукас Волтон
|
Статки, $ млрд37,9
|
Вік38
|
КраїнаСША
|
Джерело статківWalmart
|
ІндустріяМода та роздрібна торгівля
|42
|Робін Цзен
|
Статки, $ млрд37,9
|
Вік56
|
КраїнаКитай
|
Джерело статківАкумулятори
|
ІндустріяАвтомобілебудування
|44
|Джанлуїджі Апонте
|
Статки, $ млрд37,7
|
Вік84
|
КраїнаШвейцарія
|
Джерело статківСудноплавство
|
ІндустріяЛогістика
|44
|Рафаела Апонте-Діамант
|
Статки, $ млрд37,7
|
Вік80
|
КраїнаШвейцарія
|
Джерело статківСудноплавство
|
ІндустріяЛогістика
|46
|Ален Вертгаймер
|
Статки, $ млрд36
|
Вік76
|
КраїнаСША
|
Джерело статківChanel
|
ІндустріяМода та роздрібна торгівля
|46
|Жерар Вертгаймер
|
Статки, $ млрд36
|
Вік74
|
КраїнаСША
|
Джерело статківChanel
|
ІндустріяМода та роздрібна торгівля
|48
|Савітрі Джиндал і родин
|
Статки, $ млрд35,5
|
Вік75
|
КраїнаІндія
|
Джерело статківСталь
|
ІндустріяМетали й гірництво
|49
|Філ Найт і родина
|
Статки, $ млрд35,4
|
Вік87
|
КраїнаСША
|
Джерело статківNike
|
ІндустріяМода та роздрібна торгівля
|50
|Рейнгольд Вюрт і родина
|
Статки, $ млрд35,1
|
Вік89
|
КраїнаНімеччина
|
Джерело статківКріплення
|
ІндустріяВиробництво
|51
|Шив Надар
|
Статки, $ млрд34,5
|
Вік79
|
КраїнаІндія
|
Джерело статківПрограмне забезпечення
|
ІндустріяТехнології
|51
|Едуардо Саверін
|
Статки, $ млрд34,5
|
Вік43
|
КраїнаСінгапур
|
Джерело статківFacebook
|
ІндустріяТехнології
|53
|Андреа Піньятаро
|
Статки, $ млрд34,2
|
Вік54
|
КраїнаШвейцарія
|
Джерело статківФінансове ПЗ
|
ІндустріяФінанси та інвестиції
|54
|Вільям Дінг
|
Статки, $ млрд33,3
|
Вік53
|
КраїнаКитай
|
Джерело статківОнлайн-ігри
|
ІндустріяТехнології
|55
|Абіґейл Джонсон
|
Статки, $ млрд32,7
|
Вік53
|
КраїнаСША
|
Джерело статківFidelity
|
ІндустріяФінанси та інвестиції
|56
|Міріам Адельсон і родина
|
Статки, $ млрд32,1
|
Вік79
|
КраїнаСША
|
Джерело статківКазино
|
ІндустріяАзартні ігри
|57
|Мерилін Саймонс і родина
|
Статки, $ млрд31
|
Вік74
|
КраїнаСША
|
Джерело статківХедж-фонди
|
ІндустріяФінанси та інвестиції
|58
|Мелінда Френч Гейтс
|
Статки, $ млрд30,4
|
Вік60
|
КраїнаСША
|
Джерело статківMicrosoft, інвестиції
|
ІндустріяТехнології
|59
|Лен Блаватнік
|
Статки, $ млрд29,9
|
Вік67
|
КраїнаВелика Британія
|
Джерело статківМузика, хімія
|
ІндустріяДиверсифікований бізнес
|60
|Масайосі Сон
|
Статки, $ млрд29,4
|
Вік67
|
КраїнаЯпонія
|
Джерело статківТелеком, інвестиції
|
ІндустріяФінанси та інвестиції
|61
|Джина Райнхарт
|
Статки, $ млрд29,3
|
Вік71
|
КраїнаАвстралія
|
Джерело статківГірництво
|
ІндустріяМетали й гірництво
|62
|Вагіт Алекперов
|
Статки, $ млрд28,7
|
Вік74
|
КраїнаРосія
|
Джерело статківНафта
|
ІндустріяЕнергетика
|63
|Герман Ларреа Мота Веласко і родина
|
Статки, $ млрд28,6
|
Вік71
|
КраїнаМексика
|
Джерело статківГірництво
|
ІндустріяМетали і гірництво
|63
|Олексій Мордашов і родина
|
Статки, $ млрд28,6
|
Вік59
|
КраїнаРосія
|
Джерело статківСталь, інвестиції
|
ІндустріяМетали і гірництво
|63
|Джек Ма
|
Статки, $ млрд28,6
|
Вік60
|
КраїнаКитай
|
Джерело статківE-commerce
|
ІндустріяТехнології
|66
|Леонід Міхельсон і родина
|
Статки, $ млрд28,4
|
Вік69
|
КраїнаРосія
|
Джерело статківГаз, хімія
|
ІндустріяЕнергетика
|67
|Елейн Маршал і родина
|
Статки, $ млрд28,3
|
Вік82
|
КраїнаСША
|
Джерело статківKoch Inc.
|
ІндустріяДиверсифікація бізнесу
|68
|Еяль Офер
|
Статки, $ млрд28,2
|
Вік84
|
КраїнаМонако
|
Джерело статківНерухомість, судноплавство
|
ІндустріяДиверсифікація бізнесу
|68
|Маккензі Скотт
|
Статки, $ млрд28,2
|
Вік54
|
КраїнаСША
|
Джерело статківAmazon
|
ІндустріяТехнології
|70
|Айріс Фонтбона і родина
|
Статки, $ млрд28,1
|
Вік82
|
КраїнаЧилі
|
Джерело статківГірництво
|
ІндустріяМетали і гірництво
|71
|Даніел Ґілберт
|
Статки, $ млрд27,8
|
Вік63
|
КраїнаСША
|
Джерело статківRocket Mortgage
|
ІндустріяФінанси та інвестиції
|72
|Лоу Тук Квонг
|
Статки, $ млрд27,3
|
Вік76
|
КраїнаІндонезія
|
Джерело статківВугілля
|
ІндустріяЕнергетика
|73
|Томас Фріст-молодший і родина
|
Статки, $ млрд27
|
Вік86
|
КраїнаСША
|
Джерело статківЛікарні
|
ІндустріяОхорона здоров'я
|73
|Хе Сянцзянь і родина
|
Статки, $ млрд27
|
Вік82
|
КраїнаКитай
|
Джерело статківПобутова техніка
|
ІндустріяВиробництво
|75
|Володимир Лісін
|
Статки, $ млрд26,5
|
Вік68
|
КраїнаРосія
|
Джерело статківСталь, транспорт
|
ІндустріяМетали та гірництво
|76
|Ван Чуаньфу
|
Статки, $ млрд26,4
|
Вік58
|
КраїнаКитай
|
Джерело статківАкумулятори, автомобілі
|
ІндустріяАвтомобілебудування
|77
|Ліндал Стівенс Грет і родина
|
Статки, $ млрд25,8
|
Вік50
|
КраїнаСША
|
Джерело статківНафта і газ
|
ІндустріяЕнергетика
|78
|Сюзанна Клаттен
|
Статки, $ млрд25,2
|
Вік62
|
КраїнаНімеччина
|
Джерело статківBMW, фармацевтика
|
ІндустріяАвтомобілебудування
|79
|Діліп Шанґхві
|
Статки, $ млрд24,9
|
Вік69
|
КраїнаІндія
|
Джерело статківФармацевтика
|
ІндустріяОхорона здоров'я
|80
|Еммануель Беньє
|
Статки, $ млрд24,5
|
Вік54
|
КраїнаФранція
|
Джерело статківСири
|
ІндустріяХарчові продукти та напої
|81
|Володимир Потанін
|
Статки, $ млрд24,2
|
Вік64
|
КраїнаРосія
|
Джерело статківМетали
|
ІндустріяМетали та гірництво
|82
|Ерік Шмідт
|
Статки, $ млрд24
|
Вік69
|
КраїнаСША
|
Джерело статківGoogle
|
ІндустріяТехнології
|83
|Аліко Данґоте
|
Статки, $ млрд23,9
|
Вік67
|
КраїнаНігерія
|
Джерело статківЦемент, цукор
|
ІндустріяВиробництво
|84
|Стефан Квандт
|
Статки, $ млрд23,8
|
Вік58
|
КраїнаНімеччина
|
Джерело статківBMW
|
ІндустріяАвтомобілебудування
|85
|Геннадій Тимченко
|
Статки, $ млрд23,2
|
Вік72
|
КраїнаРосія
|
Джерело статківНафта, газ
|
ІндустріяЕнергетика
|86
|Сайрус Пунавалла
|
Статки, $ млрд23,1
|
Вік83
|
КраїнаІндія
|
Джерело статківВакцини
|
ІндустріяОхорона здоровʼя
|87
|Руперт Мердок і родина
|
Статки, $ млрд23
|
Вік94
|
КраїнаСША
|
Джерело статківГазети, телебачення
|
ІндустріяМедіа та розваги
|88
|Джон Менард-молодший
|
Статки, $ млрд22,9
|
Вік85
|
КраїнаСША
|
Джерело статківБудівельні супермаркети
|
ІндустріяРоздрібна торгівля
|89
|Ідан Офер
|
Статки, $ млрд22,5
|
Вік69
|
КраїнаВелика Британія
|
Джерело статківСудноплавство
|
ІндустріяДиверсифікація бізнесу
|90
|Джанкарло Девазіні
|
Статки, $ млрд22,4
|
Вік60
|
КраїнаФранція
|
Джерело статківКриптовалюта
|
ІндустріяФінанси та інвестиції
|90
|Р. Буді Хартоно
|
Статки, $ млрд22,4
|
Вік84
|
КраїнаІндонезія
|
Джерело статківБанки, тютюн
|
ІндустріяФінанси та інвестиції
|92
|Даян Хендрікс
|
Статки, $ млрд21,9
|
Вік78
|
КраїнаСША
|
Джерело статківБудматеріали
|
ІндустріяБудівництво
|93
|Франсуа Піно і родина
|
Статки, $ млрд21,7
|
Вік88
|
КраїнаФранція
|
Джерело статківЛюксові товари
|
ІндустріяРоздрібна торгівля
|94
|Майкл Хартоно
|
Статки, $ млрд21,5
|
Вік85
|
КраїнаІндонезія
|
Джерело статківБанки, тютюн
|
ІндустріяВиробництво
|95
|Стів Коен
|
Статки, $ млрд21,3
|
Вік68
|
КраїнаСША
|
Джерело статківХедж-фонди
|
ІндустріяФінанси та інвестиції
|95
|Девід Теппер
|
Статки, $ млрд21,3
|
Вік67
|
КраїнаСША
|
Джерело статківХедж-фонди
|
ІндустріяФінанси та інвестиції
|97
|Кумар Бірла
|
Статки, $ млрд20,9
|
Вік57
|
КраїнаІндія
|
Джерело статківДиверсифікація бізнесу
|
ІндустріяДиверсифікація бізнесу
|98
|Вікі Сафра і родина
|
Статки, $ млрд20,7
|
Вік72
|
КраїнаШвейцарія
|
Джерело статківБанки
|
ІндустріяФінанси та інвестиції
|99
|Лу Сяньян
|
Статки, $ млрд20
|
Вік62
|
КраїнаКитай
|
Джерело статківАвтомобілі, акумулятори
|
ІндустріяАвтомобілебудування
|99
|Праджоґо Пангесту
|
Статки, $ млрд20
|
Вік80
|
КраїнаІндонезія
|
Джерело статківНафтехімія, енергетика
|
ІндустріяДиверсифікація бізнесу
Методологія
Список мільярдерів світу за версією Forbes USA – це миттєвий знімок статків, складений на основі біржових котирувань і валютних курсів станом на 7 березня 2025 року. Деякі люди можуть стати багатшими або біднішими вже за кілька днів після публікації. У рейтингу вказували окремих осіб, а не родини з багатьма поколіннями, які володіють спільним капіталом, хоча в окремих випадках включали статки подружжя та дітей мільярдера, зокрема якщо саме він або вона є засновником цього багатства.
Для російських мільярдерів статки оцінено на основі структури володіння активами станом на лютий 2022 року – до вторгнення Росії в Україну і до того, як багато хто з них передав активи менеджерам, друзям чи іншим, намагаючись захистити їх від санкцій.
Оцінювали різні типи активів: від приватних компаній і нерухомості до предметів мистецтва тощо. Forbes USA наголошують, що не знають приватні баланси кожного мільярдера (хоча деякі їх надають). Якщо документи відсутні або недоступні, оцінку статків було зменшено.
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