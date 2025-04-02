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Новий рік, нові рекорди. Forbes USA оновив список найбагатших людей світу. Хто увійшов до сотні?

Forbes USA
Forbes

3 хв читання

найбагатші, мільярдери, Forbes USA /Ніл Джеймісон для Forbes USA

До рейтингу найбагатших людей світу 2025 від Forbes USA увійшли 3028 підприємців – рекордне число з 1987 року. Фото Ніл Джеймісон для Forbes USA

Forbes USA опублікував оновлений рейтинг найбагатших людей світу. До першої трійки вже традиційно увійшли Ілон Маск, Марк Цукерберг та Джефф Безос. У рейтингу також є семеро українців, серед яких Рінат Ахметов, Віктор Пінчук та Петро Порошенко. Знайомимо з першою сотнею найбагатших

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Forbes шукає мільярдерів по всьому світу з 1987 року. У перший рік їх нарахували 140. Знадобилося два десятиліття, аби їх кількість перевищила тисячу. У 2017-му їх стало понад 2000. Тепер, через вісім років, нова позначка – 3028 підприємців, інвесторів та спадкоємців у цьогорічному рейтингу, що на 247 більше, ніж торік. І справа не лише в кількості – вони багатші, ніж будь-коли: їхній сукупний статок сягнув $16,1 трлн, майже на $2 трлн більше, ніж у 2024-му.

США встановили рекорд – 902 мільярдери. Далі йдуть Китай (516, включно з Гонконгом) та Індія (205). Forbes USA використовували біржові котирування та валютні курси станом на 7 березня 2025 року. Актуальні статки всіх 3028 мільярдерів – у нашому рейтингу в реальному часі.

Бернар Арно, Стів Балмер, Цукерберг, Ілон Маск, Безос, мільярдери, найбагатші /інфографіка Анастасія Решетнік

Серед десятки найбагатших лише двоє втратили частину статків порівняно з 2024 роком: Бернар Арно та Стів Балмер. Фото інфографіка Анастасія Решетнік

Українці в рейтингу

Рінат Ахметов – найбагатша людина України за версією Forbes USA. Його статки за рік зросли майже вдвічі – з $4 млрд до $7,9 млрд. У глобальному рейтингу Forbes він піднявся на 390-ту позицію. Основними причинами такого зростання стало збільшення виторгу підприємств його холдингів «Метінвест» та ДТЕК, що вплинуло на їхню ринкову вартість. Також суттєво зросла оцінка вартості банку ПУМБ – на тлі стабільної роботи банківської системи. Додатковим чинником стали грошові заощадження, отримані у вигляді дивідендів, а також поява на воді нової яхти Luminance довжиною 139 метрів і вартістю $500 млн, яка, ймовірно, належить саме Ахметову.

Віктор Пінчук піднявся на 1141-шу позицію в глобальному списку. Його статки зросли на 60%, або на $1,2 млрд, і тепер оцінюються у $3,2 млрд. Це зростання повʼязане з покращенням фінансових показників трубного холдингу «Інтерпайп», газовидобувної компанії GeoAlliance та переоцінкою їхньої ринкової вартості. Окрім того, зросла вартість особистих активів Пінчука – нерухомості, грошових коштів та інших цінностей.

Петро Порошенко повернувся до рейтингу Forbes після перерви. Він посів 1947-ме місце зі статками у $1,8 млрд. Ще одне повернення – агропідприємець Андрій Веревський. Його статки оцінено у $1,4 млрд, що дозволило йому посісти 2356-ту сходинку. Повернення до списку стало можливим завдяки зростанню капіталізації агрохолдингу Kernel.

На 2623-му місці опинилися одразу троє українців: Вадим Новинський, Костянтин Жеваго та Влад Яценко. У кожного з них – по $1,2 млрд. Яценко, співзасновник фінтех-компанії Revolut, також повернувся до рейтингу цього року. Статки Новинського і Жеваго залишилися на рівні минулого року.

Натомість зі списку випав Геннадій Боголюбов, співвласник групи «Приват». Минулого року його статки оцінювались у $1 млрд, і він посідав 2692-ге місце. Цьогоріч його імені в рейтингу немає.

100 найбагатших людей світу 2025

Місце Ім'я Статки, $ млрд Вік Країна Джерело статків Індустрія
1 Ілон Маск
Статки, $ млрд
342
Вік
53
Країна
США
Джерело статків
Tesla, SpaceX
Індустрія
Автомобільна
2 Марк Цукерберг
Статки, $ млрд
216
Вік
40
Країна
США
Джерело статків
Facebook
Індустрія
Технології
3 Джефф Безос
Статки, $ млрд
215
Вік
61
Країна
США
Джерело статків
Amazon
Індустрія
Технології
4 Ларрі Еллісон
Статки, $ млрд
192
Вік
80
Країна
США
Джерело статків
Oracle
Індустрія
Технології
5 Бернар Арно і родина
Статки, $ млрд
178
Вік
76
Країна
Франція
Джерело статків
LVMH
Індустрія
Мода та роздрібна торгівля
6 Воррен Баффет
Статки, $ млрд
154
Вік
94
Країна
США
Джерело статків
Berkshire Hathaway
Індустрія
Фінанси та інвестиції
7 Ларрі Пейдж
Статки, $ млрд
144
Вік
52
Країна
США
Джерело статків
Google
Індустрія
Технології
8 Сергій Брін
Статки, $ млрд
138
Вік
51
Країна
США
Джерело статків
Google
Індустрія
Технології
9 Амансіо Ортега
Статки, $ млрд
124
Вік
89
Країна
Іспанія
Джерело статків
Zara
Індустрія
Мода та роздрібна торгівля
10 Стів Балмер
Статки, $ млрд
118
Вік
69
Країна
США
Джерело статків
Microsoft
Індустрія
Технології
11 Роб Волтон і родина
Статки, $ млрд
110
Вік
80
Країна
США
Джерело статків
Walmart
Індустрія
Мода та роздрібна торгівля
12 Джим Волтон і родина
Статки, $ млрд
109
Вік
76
Країна
США
Джерело статків
Walmart
Індустрія
Мода та роздрібна торгівля
13 Білл Гейтс
Статки, $ млрд
108
Вік
69
Країна
США
Джерело статків
Microsoft
Індустрія
Технології
14 Майкл Блумберг
Статки, $ млрд
105
Вік
83
Країна
США
Джерело статків
Bloomberg LP
Індустрія
Фінанси та інвестиції
15 Еліс Волтон
Статки, $ млрд
101
Вік
75
Країна
США
Джерело статків
Walmart
Індустрія
Мода та роздрібна торгівля
16 Дженсен Хуанг
Статки, $ млрд
98,7
Вік
62
Країна
США
Джерело статків
Напівпровідники
Індустрія
Технології
17 Майкл Делл
Статки, $ млрд
97,7
Вік
60
Країна
США
Джерело статків
Dell Technologies
Індустрія
Технології
18 Мукеш Амбані
Статки, $ млрд
92,5
Вік
67
Країна
Індія
Джерело статків
Диверсифікований бізнес
Індустрія
Диверсифікований бізнес
19 Карлос Слім Елу і родина
Статки, $ млрд
82,5
Вік
85
Країна
Мексика
Джерело статків
Телеком
Індустрія
Телеком
20 Франсуаза Бетанкур-Маєрс і сім’я
Статки, $ млрд
81,6
Вік
71
Країна
Франція
Джерело статків
L'Oreal
Індустрія
Мода та роздрібна торгівля
21 Джулія Кох і родина
Статки, $ млрд
74,2
Вік
62
Країна
США
Джерело статків
Koch, Inc.
Індустрія
Диверсифікований бізнес
22 Чарльз Кох і родина
Статки, $ млрд
67,5
Вік
89
Країна
США
Джерело статків
Koch, Inc.
Індустрія
Диверсифікація бізнесу
23 Чжан Імін
Статки, $ млрд
65,5
Вік
41
Країна
Сінгапур
Джерело статків
TikTok
Індустрія
Технології
24 Чанпен Чжао
Статки, $ млрд
62,9
Вік
48
Країна
ОАЕ
Джерело статків
Криптобіржа
Індустрія
Фінанси та інвестиції
25 Джефф Ясс
Статки, $ млрд
59
Вік
66
Країна
США
Джерело статків
Трейдинг, інвестиції
Індустрія
Фінанси та інвестиції
26 Чжун Шаньшань
Статки, $ млрд
57,7
Вік
70
Країна
Китай
Джерело статків
Напої, фармацевтика
Індустрія
Харчові продукти та напої
27 Томас Петерфі
Статки, $ млрд
57,3
Вік
80
Країна
США
Джерело статків
Дисконтне брокерство
Індустрія
Фінанси та інвестиції
28 Гаутам Адані
Статки, $ млрд
56,3
Вік
62
Країна
Індія
Джерело статків
Інфраструктура, сировина
Індустрія
Диверсифікація бізнесу
29 Ма Хуатенг
Статки, $ млрд
56,2
Вік
53
Країна
Китай
Джерело статків
Онлайн-ігри
Індустрія
Технології
30 Янай Тадасі і родина
Статки, $ млрд
45,1
Вік
76
Країна
Японія
Джерело статків
Роздрібна торгівля одягом
Індустрія
Мода та роздрібна торгівля
31 Стівен Шварцман
Статки, $ млрд
44,4
Вік
78
Країна
США
Джерело статків
Інвестиції
Індустрія
Фінанси та інвестиції
32 Лей Цзюнь
Статки, $ млрд
43,5
Вік
55
Країна
Китай
Джерело статків
Смартфони
Індустрія
Технології
33 Жаклін Марс
Статки, $ млрд
42,6
Вік
85
Країна
США
Джерело статків
Цукерки, корм для тварин
Індустрія
Харчові продукти та напої
33 Джон Марс
Статки, $ млрд
42,6
Вік
89
Країна
США
Джерело статків
Цукерки, корм для тварин
Індустрія
Харчові продукти та напої
35 Кен Ґріффін
Статки, $ млрд
42,3
Вік
56
Країна
США
Джерело статків
Хедж-фонди
Індустрія
Фінанси та інвестиції
35 Колін Хуан
Статки, $ млрд
42,3
Вік
45
Країна
США
Джерело статків
E-commerce
Індустрія
Технології
37 Дітер Шварц
Статки, $ млрд
41
Вік
85
Країна
Німеччина
Джерело статків
Роздрібна торгівля
Індустрія
Мода і роздрібна торгівля
38 Марк Матешиц
Статки, $ млрд
40,6
Вік
32
Країна
Австрія
Джерело статків
Red Bull
Індустрія
Харчові продукти та напої
39 Клаус-Міхаель Кюне
Статки, $ млрд
39,6
Вік
87
Країна
Швейцарія
Джерело статків
Судноплавство
Індустрія
Логістика
40 Лі Кашин
Статки, $ млрд
38,9
Вік
96
Країна
Гонконг
Джерело статків
Диверсифікація бізнесу
Індустрія
Диверсифікація бізнесу
41 Джованні Ферреро
Статки, $ млрд
38,2
Вік
60
Країна
Бельгія
Джерело статків
Nutella, шоколад
Індустрія
Харчові продукти та напої
42 Лукас Волтон
Статки, $ млрд
37,9
Вік
38
Країна
США
Джерело статків
Walmart
Індустрія
Мода та роздрібна торгівля
42 Робін Цзен
Статки, $ млрд
37,9
Вік
56
Країна
Китай
Джерело статків
Акумулятори
Індустрія
Автомобілебудування
44 Джанлуїджі Апонте
Статки, $ млрд
37,7
Вік
84
Країна
Швейцарія
Джерело статків
Судноплавство
Індустрія
Логістика
44 Рафаела Апонте-Діамант
Статки, $ млрд
37,7
Вік
80
Країна
Швейцарія
Джерело статків
Судноплавство
Індустрія
Логістика
46 Ален Вертгаймер
Статки, $ млрд
36
Вік
76
Країна
США
Джерело статків
Chanel
Індустрія
Мода та роздрібна торгівля
46 Жерар Вертгаймер
Статки, $ млрд
36
Вік
74
Країна
США
Джерело статків
Chanel
Індустрія
Мода та роздрібна торгівля
48 Савітрі Джиндал і родин
Статки, $ млрд
35,5
Вік
75
Країна
Індія
Джерело статків
Сталь
Індустрія
Метали й гірництво
49 Філ Найт і родина
Статки, $ млрд
35,4
Вік
87
Країна
США
Джерело статків
Nike
Індустрія
Мода та роздрібна торгівля
50 Рейнгольд Вюрт і родина
Статки, $ млрд
35,1
Вік
89
Країна
Німеччина
Джерело статків
Кріплення
Індустрія
Виробництво
51 Шив Надар
Статки, $ млрд
34,5
Вік
79
Країна
Індія
Джерело статків
Програмне забезпечення
Індустрія
Технології
51 Едуардо Саверін
Статки, $ млрд
34,5
Вік
43
Країна
Сінгапур
Джерело статків
Facebook
Індустрія
Технології
53 Андреа Піньятаро
Статки, $ млрд
34,2
Вік
54
Країна
Швейцарія
Джерело статків
Фінансове ПЗ
Індустрія
Фінанси та інвестиції
54 Вільям Дінг
Статки, $ млрд
33,3
Вік
53
Країна
Китай
Джерело статків
Онлайн-ігри
Індустрія
Технології
55 Абіґейл Джонсон
Статки, $ млрд
32,7
Вік
53
Країна
США
Джерело статків
Fidelity
Індустрія
Фінанси та інвестиції
56 Міріам Адельсон і родина
Статки, $ млрд
32,1
Вік
79
Країна
США
Джерело статків
Казино
Індустрія
Азартні ігри
57 Мерилін Саймонс і родина
Статки, $ млрд
31
Вік
74
Країна
США
Джерело статків
Хедж-фонди
Індустрія
Фінанси та інвестиції
58 Мелінда Френч Гейтс
Статки, $ млрд
30,4
Вік
60
Країна
США
Джерело статків
Microsoft, інвестиції
Індустрія
Технології
59 Лен Блаватнік
Статки, $ млрд
29,9
Вік
67
Країна
Велика Британія
Джерело статків
Музика, хімія
Індустрія
Диверсифікований бізнес
60 Масайосі Сон
Статки, $ млрд
29,4
Вік
67
Країна
Японія
Джерело статків
Телеком, інвестиції
Індустрія
Фінанси та інвестиції
61 Джина Райнхарт
Статки, $ млрд
29,3
Вік
71
Країна
Австралія
Джерело статків
Гірництво
Індустрія
Метали й гірництво
62 Вагіт Алекперов
Статки, $ млрд
28,7
Вік
74
Країна
Росія
Джерело статків
Нафта
Індустрія
Енергетика
63 Герман Ларреа Мота Веласко і родина
Статки, $ млрд
28,6
Вік
71
Країна
Мексика
Джерело статків
Гірництво
Індустрія
Метали і гірництво
63 Олексій Мордашов і родина
Статки, $ млрд
28,6
Вік
59
Країна
Росія
Джерело статків
Сталь, інвестиції
Індустрія
Метали і гірництво
63 Джек Ма
Статки, $ млрд
28,6
Вік
60
Країна
Китай
Джерело статків
E-commerce
Індустрія
Технології
66 Леонід Міхельсон і родина
Статки, $ млрд
28,4
Вік
69
Країна
Росія
Джерело статків
Газ, хімія
Індустрія
Енергетика
67 Елейн Маршал і родина
Статки, $ млрд
28,3
Вік
82
Країна
США
Джерело статків
Koch Inc.
Індустрія
Диверсифікація бізнесу
68 Еяль Офер
Статки, $ млрд
28,2
Вік
84
Країна
Монако
Джерело статків
Нерухомість, судноплавство
Індустрія
Диверсифікація бізнесу
68 Маккензі Скотт
Статки, $ млрд
28,2
Вік
54
Країна
США
Джерело статків
Amazon
Індустрія
Технології
70 Айріс Фонтбона і родина
Статки, $ млрд
28,1
Вік
82
Країна
Чилі
Джерело статків
Гірництво
Індустрія
Метали і гірництво
71 Даніел Ґілберт
Статки, $ млрд
27,8
Вік
63
Країна
США
Джерело статків
Rocket Mortgage
Індустрія
Фінанси та інвестиції
72 Лоу Тук Квонг
Статки, $ млрд
27,3
Вік
76
Країна
Індонезія
Джерело статків
Вугілля
Індустрія
Енергетика
73 Томас Фріст-молодший і родина
Статки, $ млрд
27
Вік
86
Країна
США
Джерело статків
Лікарні
Індустрія
Охорона здоров'я
73 Хе Сянцзянь і родина
Статки, $ млрд
27
Вік
82
Країна
Китай
Джерело статків
Побутова техніка
Індустрія
Виробництво
75 Володимир Лісін
Статки, $ млрд
26,5
Вік
68
Країна
Росія
Джерело статків
Сталь, транспорт
Індустрія
Метали та гірництво
76 Ван Чуаньфу
Статки, $ млрд
26,4
Вік
58
Країна
Китай
Джерело статків
Акумулятори, автомобілі
Індустрія
Автомобілебудування
77 Ліндал Стівенс Грет і родина
Статки, $ млрд
25,8
Вік
50
Країна
США
Джерело статків
Нафта і газ
Індустрія
Енергетика
78 Сюзанна Клаттен
Статки, $ млрд
25,2
Вік
62
Країна
Німеччина
Джерело статків
BMW, фармацевтика
Індустрія
Автомобілебудування
79 Діліп Шанґхві
Статки, $ млрд
24,9
Вік
69
Країна
Індія
Джерело статків
Фармацевтика
Індустрія
Охорона здоров'я
80 Еммануель Беньє
Статки, $ млрд
24,5
Вік
54
Країна
Франція
Джерело статків
Сири
Індустрія
Харчові продукти та напої
81 Володимир Потанін
Статки, $ млрд
24,2
Вік
64
Країна
Росія
Джерело статків
Метали
Індустрія
Метали та гірництво
82 Ерік Шмідт
Статки, $ млрд
24
Вік
69
Країна
США
Джерело статків
Google
Індустрія
Технології
83 Аліко Данґоте
Статки, $ млрд
23,9
Вік
67
Країна
Нігерія
Джерело статків
Цемент, цукор
Індустрія
Виробництво
84 Стефан Квандт
Статки, $ млрд
23,8
Вік
58
Країна
Німеччина
Джерело статків
BMW
Індустрія
Автомобілебудування
85 Геннадій Тимченко
Статки, $ млрд
23,2
Вік
72
Країна
Росія
Джерело статків
Нафта, газ
Індустрія
Енергетика
86 Сайрус Пунавалла
Статки, $ млрд
23,1
Вік
83
Країна
Індія
Джерело статків
Вакцини
Індустрія
Охорона здоровʼя
87 Руперт Мердок і родина
Статки, $ млрд
23
Вік
94
Країна
США
Джерело статків
Газети, телебачення
Індустрія
Медіа та розваги
88 Джон Менард-молодший
Статки, $ млрд
22,9
Вік
85
Країна
США
Джерело статків
Будівельні супермаркети
Індустрія
Роздрібна торгівля
89 Ідан Офер
Статки, $ млрд
22,5
Вік
69
Країна
Велика Британія
Джерело статків
Судноплавство
Індустрія
Диверсифікація бізнесу
90 Джанкарло Девазіні
Статки, $ млрд
22,4
Вік
60
Країна
Франція
Джерело статків
Криптовалюта
Індустрія
Фінанси та інвестиції
90 Р. Буді Хартоно
Статки, $ млрд
22,4
Вік
84
Країна
Індонезія
Джерело статків
Банки, тютюн
Індустрія
Фінанси та інвестиції
92 Даян Хендрікс
Статки, $ млрд
21,9
Вік
78
Країна
США
Джерело статків
Будматеріали
Індустрія
Будівництво
93 Франсуа Піно і родина
Статки, $ млрд
21,7
Вік
88
Країна
Франція
Джерело статків
Люксові товари
Індустрія
Роздрібна торгівля
94 Майкл Хартоно
Статки, $ млрд
21,5
Вік
85
Країна
Індонезія
Джерело статків
Банки, тютюн
Індустрія
Виробництво
95 Стів Коен
Статки, $ млрд
21,3
Вік
68
Країна
США
Джерело статків
Хедж-фонди
Індустрія
Фінанси та інвестиції
95 Девід Теппер
Статки, $ млрд
21,3
Вік
67
Країна
США
Джерело статків
Хедж-фонди
Індустрія
Фінанси та інвестиції
97 Кумар Бірла
Статки, $ млрд
20,9
Вік
57
Країна
Індія
Джерело статків
Диверсифікація бізнесу
Індустрія
Диверсифікація бізнесу
98 Вікі Сафра і родина
Статки, $ млрд
20,7
Вік
72
Країна
Швейцарія
Джерело статків
Банки
Індустрія
Фінанси та інвестиції
99 Лу Сяньян
Статки, $ млрд
20
Вік
62
Країна
Китай
Джерело статків
Автомобілі, акумулятори
Індустрія
Автомобілебудування
99 Праджоґо Пангесту
Статки, $ млрд
20
Вік
80
Країна
Індонезія
Джерело статків
Нафтехімія, енергетика
Індустрія
Диверсифікація бізнесу

Методологія

Список мільярдерів світу за версією Forbes USA – це миттєвий знімок статків, складений на основі біржових котирувань і валютних курсів станом на 7 березня 2025 року. Деякі люди можуть стати багатшими або біднішими вже за кілька днів після публікації. У рейтингу вказували окремих осіб, а не родини з багатьма поколіннями, які володіють спільним капіталом, хоча в окремих випадках включали статки подружжя та дітей мільярдера, зокрема якщо саме він або вона є засновником цього багатства.

Для російських мільярдерів статки оцінено на основі структури володіння активами станом на лютий 2022 року – до вторгнення Росії в Україну і до того, як багато хто з них передав активи менеджерам, друзям чи іншим, намагаючись захистити їх від санкцій.

Оцінювали різні типи активів: від приватних компаній і нерухомості до предметів мистецтва тощо. Forbes USA наголошують, що не знають приватні баланси кожного мільярдера (хоча деякі їх надають). Якщо документи відсутні або недоступні, оцінку статків було зменшено.

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