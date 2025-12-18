Женский спорт выходит на новый финансовый уровень. Рекордные призовые, рост доходов и крупные рекламные контракты превращают спортсменок в настоящих миллионерок. Но несмотря на стремительный рост, гендерный разрыв в зарплатах и в дальнейшем остается значительным, особенно по сравнению с мужскими лигами и турнирами. Кто из спортсменок больше всего зарабатывает и в каком виде спорта? Рейтинг «20 самых высокооплачиваемых спортсменок мира» от Forbes
После того как Елена Рыбакина победила белоруску Арину Соболенко и выиграла финал WTA в ноябре в Эр-Рияде, казахская теннисистка уехала оттуда не только с трофеем. 26-летняя звезда тенниса получила самые большие призовые за один турнир в истории женского тенниса – чек на $5,235 млн. Но Рыбакина не единственная, кто использует приток денег и внимание к женскому спорту.
В ноябре гольфистка LPGA Tour Джино Титикул выиграла турнир CME Group Tour Championship и вместе с титулом получила $4 млн призовых – сумму, сравнявшуюся с самым большим единовременным гонораром в истории спорта. В женском баскетболе звезды, такие как Сабрина Ионеску и Энджел Риз, дополнили свои зарплаты в WNBA, которые в этом году ограничены суммой $249 244, играя в новой зимней лиге Unrivaled. Ее участницы, согласно сообщениям, получали в среднем около $220 000 за первый сезон, и уже заявлено, что зарплаты повысят в 2026 году.
