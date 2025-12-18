Підписка від 49 грн
Не лише тенісистки. 20 найбільш високооплачуваних спортсменок світу заробили у 2025 році $293 млн. Хто увійшов до рейтингу Forbes. Спойлер: без Серени та Вінус Вільямс

Forbes US
Forbes

15 хв читання

Аріна Соболенко та Коко Гофф – найбільш високооплачувані спортсменки світу. Рейтинг Forbes /Getty Images

Тенісистки Аріна Соболенко та Коко Гофф під час жеребкування перед матчем групового етапу WTA Finals в Ер-Ріяді, в межах Hologic WTA Tour 2025, 6 листопада 2025 року, Саудівська Аравія Фото Getty Images

Жіночий спорт виходить на новий фінансовий рівень. Рекордні призові, зростання доходів та великі рекламні контракти перетворюють спортсменок на справжніх мільйонерок. Але попри стрімке зростання, гендерний розрив у зарплатах і надалі залишається значним, особливо порівняно з чоловічими лігами і турнірами. Хто зі спортсменок найбільше заробляє та у якому виді спорту? Рейтинг «20 найбільш високооплачуваних спортсменок світу» від Forbes

Після того як Олена Рибакіна перемогла білоруску Аріну Соболенко та виграла фінал WTA у листопаді в Ер-Ріяді, казахська тенісистка поїхала звідти не лише з трофеєм. 26-річна зірка тенісу отримала найбільші призові за один турнір в історії жіночого тенісу – чек на $5,235 млн. Але Рибакіна не єдина, хто використовує приплив грошей та увагу до жіночого спорту.

У листопаді гольфістка LPGA Tour Джіно Тітікул виграла турнір CME Group Tour Championship і разом із титулом отримала $4 млн призових – суму, що зрівнялася з найбільшим одноразовим гонораром в історії спорту. У жіночому баскетболі зірки, такі як Сабріна Іонеску та Енджел Різ, доповнили свої зарплати в WNBA, що цього року обмежені сумою $249 244, граючи в новій зимовій лізі Unrivaled. Її учасниці, згідно з повідомленнями, отримували в середньому близько $220 000 за перший сезон, і вже заявлено, що зарплати підвищать у 2026 році.

