Жіночий спорт виходить на новий фінансовий рівень. Рекордні призові, зростання доходів та великі рекламні контракти перетворюють спортсменок на справжніх мільйонерок. Але попри стрімке зростання, гендерний розрив у зарплатах і надалі залишається значним, особливо порівняно з чоловічими лігами і турнірами. Хто зі спортсменок найбільше заробляє та у якому виді спорту? Рейтинг «20 найбільш високооплачуваних спортсменок світу» від Forbes
Після того як Олена Рибакіна перемогла білоруску Аріну Соболенко та виграла фінал WTA у листопаді в Ер-Ріяді, казахська тенісистка поїхала звідти не лише з трофеєм. 26-річна зірка тенісу отримала найбільші призові за один турнір в історії жіночого тенісу – чек на $5,235 млн. Але Рибакіна не єдина, хто використовує приплив грошей та увагу до жіночого спорту.
У листопаді гольфістка LPGA Tour Джіно Тітікул виграла турнір CME Group Tour Championship і разом із титулом отримала $4 млн призових – суму, що зрівнялася з найбільшим одноразовим гонораром в історії спорту. У жіночому баскетболі зірки, такі як Сабріна Іонеску та Енджел Різ, доповнили свої зарплати в WNBA, що цього року обмежені сумою $249 244, граючи в новій зимовій лізі Unrivaled. Її учасниці, згідно з повідомленнями, отримували в середньому близько $220 000 за перший сезон, і вже заявлено, що зарплати підвищать у 2026 році.
