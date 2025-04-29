100 дней Трампа. Что принес американцам и миру «экономический бульдозер» президента США? Forbes Ukraine собрал шесть первых итогов

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Сегодня, 29 апреля, исполняется ровно 100 дней с момента инаугурации Дональда Трампа. Что рыночные и экономические показатели говорят о первых 100 днях его второй каденции? Итоги от аналитического отдела Forbes Ukraine
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